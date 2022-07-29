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Dünya, Çevre

Körfez ülkeleri benzeri görülmemiş şiddetli yağışlara sahne oluyor

Körfez ülkelerinin, sıcak yaz aylarında alışılmadık derecede şiddetli yağışlara tanık olması nedeniyle birçok bölgede hayat durma noktasına geldi.

Serdar Bıtmez, Mehmet Nuri Uçar   | 29.07.2022
Körfez ülkeleri benzeri görülmemiş şiddetli yağışlara sahne oluyor

Doha

27-28 Temmuz'da aşırı yağışların etkili olduğu Katar'da sosyal medya kullanıcıları, "yılın olağan dışı bir zamanında Katar'da arka arkaya ikinci gün yağmur" notuyla birçok video yayımladı.

Katar Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusu ve orta bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlara güçlü rüzgarların da eşlik ettiği belirtilerek, yağışların bazı yollarda trafiği olumsuz etkilediği aktarıldı.

Açıklamada, bazı bölgelere deniz üzerinden kuvvetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar geldiği ayrıca gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

BAE'de şiddetli yağışlar

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), etkisi altına alan şiddetli yağışlar, bazı kentlerde yolların kapanmasına neden oldu.

Ülkenin çeşitli noktalarında 27 Temmuz'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, ev ve iş yerlerinde hasarlara yol açtı.

BAE hükümeti, selin neden olduğu hasarın giderilmesi için acil bir komite kurulduğunu duyurarak, ülkenin doğu bölgelerindeki sağanak yağışlardan etkilenen tüm ailelerin geçici barınma alanlarına nakledilmesi talimatını verdi.

Suudi Arabistan'da yağışlar yarına kadar devam edecek

Suudi Arabistan Meteoroloji Merkezi de bazı kentlerde cumartesi gününe kadar gök gürültülü sağanak yağışlara tanık olunacağını açıkladı.

Merkez, sağanak yağışların etkili olacağı yerler arasında Cizan, Necran, Asir, Baha ve Mekke’nin de yer aldığı bilgisini paylaştı.

Riyad'ın güney kesimleri ve doğu bölgelerinde de 27 Temmuz'da başlayan yağışların yarına kadar şiddetli şekilde devam edeceği tahmininde bulunuldu.

Kuveyt, Bahreyn ve Umman meteoroloji daireleri, 27 Temmuz'da başlayan yağışların hafiften orta dereceye değişen miktarlarda devam edeceğini bildirdi.

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