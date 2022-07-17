Dolar
17.40
Euro
17.55
Altın
1,707.68
ETH/USDT
1,345.00
BTC/USDT
21,035.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Çevre

Kocaeli'de kum zambakları çiçek açmaya başladı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Uzunkum sahilinde çıkan kum zambakları sahilleri süslemeye başladı.

Murat Yıldırım   | 17.07.2022
Kocaeli'de kum zambakları çiçek açmaya başladı

Kocaeli

Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirilen, koparılması ve yurtdışına götürülmesi yasak olan bir endemik bitki türü olan kum zambakları Kandıra'nın Çamkonak Mahallesi Uzunkum sahilinde çiçek açtı.

Genellikle Akdeniz ikliminde yetişen, Karadeniz sahillerinde de rastlanan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını koparmanın cezası 120 bin liraya kadar çıkıyor.

Çamkonak Mahallesi Muhtarı Hasan Ekrem, AA muhabirine, kum zambaklarının bilinçli şekilde korunduğunda daha fazla alanı süsleyeceğini söyledi.

Kum zambağını korumak için insanların bilinçlendirilmeleri gerektiğini ifade eden Ekrem, "Bu mevsimde açıyorlar. Temmuz ortasından Eylül'e kadar açmaları devam ediyor. Kokusu, güzelliği ile harika bir bitki. Koruma altında olan bir bitki. İnsanların bu bilince ulaşmalarını istiyoruz. Zarar vermeden gelip burada görsünler fotoğraflarını çeksinler. Buranın, etrafının çitle çevrilip koruma altına alınmasını, yaşatılmasını ve tanıtılmasını istiyoruz." dedi.

Kum zambaklarının boyu yaklaşık 40-45 cm uzunluğa ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek
Ardahan Belediye Başkanı Demir'in engellilerle ilgili sözlerine tepki
Adana'da 6 noktadaki orman yangınlarıyla ilgili bir zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Kocaeli'de kum zambakları çiçek açmaya başladı

Kocaeli'de kum zambakları çiçek açmaya başladı

Kocaeli'nin ihracatı 6 ayda 10 milyar doları aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan muhalefete 'Togg' eleştirisi

Kocaelili girişimcinin 'Vahşi Batı' merakı gelir kapısı oldu

Kocaelili girişimcinin 'Vahşi Batı' merakı gelir kapısı oldu
Yılın ilk yarısında 67 ilin ihracatı arttı

Yılın ilk yarısında 67 ilin ihracatı arttı