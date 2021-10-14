Dolar
9.16
Euro
10.66
Altın
1,799.05
ETH/USDT
3,726.50
BTC/USDT
57,938.00
BIST 100
1,412.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Çevre

Keban Baraj Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüldü

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince "nesli tehdide yakın" kategorisinde listelenen su samuruna rastlandı.

Pirhasan Doğan   | 14.10.2021
Keban Baraj Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüldü

Elazığ

Keban ilçesinin Taşkesen Köyü Muhtarı Fikret Taşğın, göl kenarında su yüzeyinde gördüğü su samurunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kayıtlarda, su samurunun baraj gölünde yakaladığı balığı yerken bir anda suya atlayıp gözden kaybolması, daha sonra gölde görülmesi yer alıyor.

Muhtar Taşğın, AA muhabirine, baraj gölünde karartı gördüğünü, yaklaştığında bunun su samuru olduğunu fark ettiğini söyledi.

Su samurunun balık yerken kendisini fark etmesi üzerine suya atladığını, bir süre suda görüldükten sonra gözden kaybolduğunu dile getiren Taşğın, daha önce de bölgede 3-4 kez su samuru gördüğünü ancak yanında cep telefonu olmadığı için onları görüntüleyemediğini belirtti.

Taşğın, "Dedelerimiz, babalarımız Fırat Nehri'nde bu hayvanın olduğunu söylerlerdi. Babam da bölgede yaklaşık 50 yıl önce su samuru gördüğünü söylemişti." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 'günlük en yüksek' Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışması için 7 bin 400 gönüllü seçilecek
Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı
Bilim Kurulu Üyesi Şener: Obezite hastaları mutlaka Kovid-19 aşısı yaptırmalı
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisine ilişkin çalışmalarda virüs izole edildi

Benzer haberler

Keban Baraj Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüldü

Keban Baraj Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüldü