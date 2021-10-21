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Çevre

İzmit Körfezi'ne 6 bin çipura, levrek ve kalkan bırakıldı

''İzmit Körfezi'ni Balıklandırma" projesi çerçevesinde denize bırakılan balıklara takılan çipler sayesinde hem çeşitli bilimsel veriler elde ediliyor hem de büyüme ve gelişmeleri takip ediliyor.

Şengül Azbay   | 21.10.2021
İzmit Körfezi'ne 6 bin çipura, levrek ve kalkan bırakıldı Fotoğraf: Şengül Azbay / AA

Kocaeli

Kocaeli'de balıklandırma çalışmaları kapsamında İzmit Körfezi'ne 6 bin çipura, levrek ve kalkan bırakıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce yürütülen "İzmit Körfezi'ni Balıklandırma" projesi çerçevesinde Körfez ilçesi Hereke sahilinde düzenlenen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'nin korunması için yapılan çalışmalardan bahsetti.

Dünyayı bozmadan, evrenle uyum içinde yaşamaya alışılması gerektiğini vurgulayan Büyükakın, "Asıl çevreci zihniyet böyle olmalı. Günde 3,4 milyon metreküp su Marmara Denizi'ne veriliyor. Bu suyun yüzde 53'ü ön arıtmadan geçiyor. Besin zincirine bu kadar azotu ve fosforu verirseniz müsilajla karşılaşırsınız." dedi.

Büyükakın, atık suyun arıtmadan denize verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Kocaeli'de bizim denize bıraktığımız atık su oranı ise yüzde 8. Tamamı arıtmadan geçiyor. İlimizdeki suların yüzde 65'i ileri biyolojik arıtmadan, yüzde 35'i ise biyolojik arıtmadan geçiyor. Biz temizlesek de Marmara'ya kıyısı olan iller bunu yapmazsa yine aynı sonuçları alırız." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nin geçmişte hor kullanıldığına değinen Büyükakın, şöyle devam etti:

"Her yıl 115 bin metreküp çamur bertaraf etmiş oluyoruz arıtma yaparak. Her gün siyasetle Marmara Denizi temizlenmez. Her gün deniz uçağımızla havadan kontrol gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 6 bin saat uçuş gerçekleştirdik. Körfezi kirleten gemilere 50 milyona yakın ceza yazıldı. İzmit Körfezi'ne ulaşan 12 dereyi sürekli takip ediyoruz. Küresel ısınma ayrı bir tehdit. Son 20 yılda Kocaeli'de 9 milyon fidan toprakla buluştu."

Daha sonra Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile diğer davetliler tarafından 6 bin yavru çipura, levrek ve kalkan denize bırakıldı.

Proje kapsamında İzmit Körfezi'ne bırakılan balıklara takılan çipler sayesinde hem çeşitli bilimsel veriler elde ediliyor hem de büyüme ve gelişmeleri takip ediliyor.

İzmit Körfezi'nde olta balıkçılığına da katkı sağlayan proje kapsamında şu ana kadar İzmit Körfezi'ne 24 bin yavru balık bırakıldı.

Programa, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ercan Küçük, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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