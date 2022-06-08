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Çevre

İstanbul'da Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı

Sudan çıkarılan malzemeler arasında televizyon, bilgisayar, cep telefonu, bisiklet, lastik, kask, ayakkabı, peruk ve sandalye gibi atıklar yer aldı.

Adem Koç, Taha Erham Keleş, Metin Tokgöz, Abdülkerim Güzel   | 08.06.2022
İstanbul'da Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı Fotoğraf: Adem Koç/AA

İstanbul

8 Haziran Marmara Denizi Günü'nde İstanbul'daki bazı kıyılarda belediye ekiplerince temizlik yapılırken, dalgıçlar da sudaki atıkları çıkardı.

Marmara Belediyeler Birliği koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri tarafından düzenlenen etkinliklerde, vatandaşların da katılımıyla sahil kenarlarındaki parklarda ve denizde temizlik yapıldı.

Kadıköy İskelesi'nde İBB'ye bağlı İSTAÇ tarafından yapılan etkinlikte denize giren dalgıçlar su altı temizliği yaptı. Tekneyle açılan ekipler de deniz yüzeyini temizledi.

Ekiplerin sudan çıkardıkları atıklar etkinlik alanında sergilendi.

Deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan temizlikte, sudan çıkarılan malzemeler arasında televizyon, bilgisayar, cep telefonu, bisiklet, lastik, kask, ayakkabı, peruk ve sandalye gibi atıklar yer aldı.

Pendik sahil şeridinde de çalışma yapan belediye ekipleri, çöpleri topladı.

Beşiktaş'ta sahil şeridi temizlendi

Beşiktaş Belediyesince düzenlenen temizlik etkinliğine belediye ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Cemil Topuzlu Parkı'nda başlayan çalışmalar, sahil şeridi boyunca devam ederek Bebek Parkı'nda sona erdi. Etkinliğe katılanlar Marmara Denizi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zeytinburnu Belediyesi de Kazlıçeşme sahilde temizlik çalışması yaptı.

Belediye temizlik görevlileri sahil boyunca temiz yaparken, belediye ekiplerinin kurduğu çadırda etkinliğe katılan çocuklara uçurtma dağıtıldı.

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