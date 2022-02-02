Dolar
13.54
Euro
15.32
Altın
1,809.02
ETH/USDT
2,673.40
BTC/USDT
37,542.00
BIST 100
2,002.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
New York’ta öldürülen polislerden Wilbert Mora için Aziz Patrik Katedrali’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya, Çevre

İngiltere'de iklim değişikliği nedeniyle bitkiler 1 ay erken çiçek açıyor

Zuhal Demirci   | 02.02.2022
İngiltere'de iklim değişikliği nedeniyle bitkiler 1 ay erken çiçek açıyor

İngiltere

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin, bitkilerin ortalama 1 ay erken çiçek açmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, 18'inci yüzyıldan bugüne kadar kayıtların bulunduğu "Doğanın Takvimi" adlı veri tabanında, 406 bitki türüne ait 400 binden fazla gözleme odaklandı ve bitkilerin erken çiçek açması ile artan küresel sıcaklıklar arasında güçlü bağlantı olduğunu buldu.

Araştırmada, bitkilerin, 1987'den 2019'a kadar olan ortalama ilk çiçek açma tarihinin, 1753 ile 1986 arasındaki verilerle karşılaştırıldığında 1 ay önce olduğu tespit edildi.

"Sonuçlar endişe verici"

Cambridge Üniversitesinden araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Ulf Buntgen, erken çiçek açma zamanlarıyla bağlantılı ekolojik riskler nedeniyle sonuçların gerçekten "endişe verici" olduğuna işaret etti.

Buntgen, "Bitkiler çok erken çiçek açtığında, geç don onları öldürebilir. Fakat daha da büyük risk, ekolojik uyumsuzluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Ulf Buntgen, küresel sıcaklıkların, mevcut oranlarda artmaya devam etmesi halinde, İngiltere'de baharın şubat ayında başlayabileceği uyarısında bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 891 bine yaklaştı
Kovid-19 araştırması bazı hastalarda şikayetlerin aylarca geçmediğini ortaya koydu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Mobil ekipler Kovid-19 aşılamasını kar kış demeden sürdürüyor
Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu geçti

Benzer haberler

İngiltere'de iklim değişikliği nedeniyle bitkiler 1 ay erken çiçek açıyor

İngiltere'de iklim değişikliği nedeniyle bitkiler 1 ay erken çiçek açıyor

İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali siyasi ve insani felaket olur

Araştırmaya göre Avrupa'da seyahat öncesi testler Omicron yayılımını etkilemedi

Ukrayna, Polonya ve İngiltere arasında yeni bir ittifak kuruluyor

Ukrayna, Polonya ve İngiltere arasında yeni bir ittifak kuruluyor
AB ve 9 ülke, Myanmar ordusuna silah satışının durdurulması çağrısı yaptı

AB ve 9 ülke, Myanmar ordusuna silah satışının durdurulması çağrısı yaptı
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'yı ziyaret edecek

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'yı ziyaret edecek