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Gündem, Çevre

Erzincan'da 615 ve 545 yıllık meşeler 'anıt ağaç' olarak korumaya alınacak

Erzincan'da Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından 615 ve 545 yıllık olduğu tespit edilen meşeler, "anıt ağaç" olarak korumaya alınacak.

Kemal Özdemir   | 27.06.2022
Erzincan'da 615 ve 545 yıllık meşeler 'anıt ağaç' olarak korumaya alınacak Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bulunduğu yörenin tarihi, kültürü ve folklorunda özel yere sahip, doğal miras kabul edilen anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımının yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Refahiye ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Bostandere köyünün Ziyaretler mevkisinde yer alan iki meşe ağacının korumaya alınması için yöre halkı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne müracaat etti.

Başvuru üzerine Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsünden bölgeye gelen yetkililer, artım burgusu yardımıyla yaptıkları ölçümlerde sapsız meşelerden birinin 615, diğerinin ise 545 yıllık olduğunu belirledi.

Doğal miras kabul edilecek iki meşe, anıt ağaç olarak tescillenip korumaya alınacak. Ekipler ayrıca Kemah ilçesi Kayabaşı köyü sınırları içerisinde bulunan ve 2021'de 987 yıllık olarak tescillenen ardıç ağacının da bakımını yaptı.

"Fatih Sultan Mehmet döneminden yetişerek gelmiştir"

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Selami Öksüz, AA muhabirine, anıt ağaçlarının korunması ve gelecek nesillere bırakılması çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Tescillenen tüm anıt ağaçların bakımları ve korunmasını ilgili kurumlarla koordineli şekilde yaptıklarını aktaran Öksüz, şöyle konuştu:

"Şu anda yaptığımız araştırmaya göre ağacın yaşı Fatih Sultan Mehmet Han hazretleri döneminden yetişerek gelmiştir. Ağacımız meşedir. Ağacın çevresi 5 metre 29 santimetredir. Artım burgusu ile ancak 60 santimetresini alabildik. Daha sonra enterpolasyon (sayısal analiz yöntem) ile hesaplanarak ağacın yaşının 615 yıl olduğunu tespit ettik. İnşallah bu ağaçları tescilleyerek anıt ağacı olarak Erzincan'a kazandıracağız. Bu köyde bulunan meşe ağacımızı şu ana kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan 'en yaşlı meşe ağacı' olarak tespit ettik."

Öksüz, köylülerin ağaçları koruduğunu belirterek, kendilerinin de Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü gibi devletin farklı kurumlarıyla ağaçları 3 ayda bir kontrol edip korunmasını sağlayacaklarını aktardı.

"Bölgeye önemli bir değer katıyor"

Orman yüksek mühendisi Dr. Mehmet Ali Başaran da Bostandere ve Kayabaşı köyü sınırları içerisinde bulunan ağaçların bölge için çok önemli olduğunu ifade etti.

Kemah Kayabaşı köyünde bulunan ardıç ağacının, geçen yıl yaptıkları ölçümlerde 987 yaşında olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Başaran, "Bu da gerçekten bölge için çok önemli bir ağaç olduğunu gösteriyor. Erzincan, Erzurum, Ağrı, Van ve Iğdır gibi bütün bu bölgeleri dikkate aldığımızda bu yaşta bir ağacın olmadığını biliyoruz. Bölgeye önemli bir değer katıyor." diye konuştu.

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