Dolar
15.32
Euro
16.12
Altın
1,854.12
ETH/USDT
2,126.60
BTC/USDT
29,385.00
BIST 100
2,453.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Çevre

Büyükçekmece Gölü'nde yosun birikintileri oluştu

Yosunların yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Abdülkerim Güzel   | 11.05.2022
Büyükçekmece Gölü'nde yosun birikintileri oluştu Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yosun birikintisi oluştu.

Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği alanda tabanda oluşan yosunların su yüzeyine de yayıldığı görüldü.

Bazı yerlerde suyun yüzeyini tamamen kapatan yosunlar nedeniyle gölün renginin değişmesi dikkati çekti.

Gölün büyük bir kısmında oluşan yosunların yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Çin'den DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus'un 'sıfır vakanın' sürdürülemeyeceği sözlerine tepki
Prof. Dr. Necmi İlhan, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi
Çin Kovid-19 salgınında 'dejavu' etkisini yaşıyor
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

Büyükçekmece Gölü'nde yosun birikintileri oluştu

Büyükçekmece Gölü'nde yosun birikintileri oluştu

Burdur Gölü'nde alg patlaması suyun rengini değiştirdi

Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yosun tabakası oluştu