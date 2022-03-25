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Dünya, Çevre

Büyük Set Resifi yeni bir toplu ağarma ile tahrip oldu

Avustralya, 2 bin 300 kilometrelik Büyük Bariyer Resifi'nin yeni bir toplu ağarma olayıyla tahrip olduğunu doğruladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 25.03.2022
Büyük Set Resifi yeni bir toplu ağarma ile tahrip oldu

Ankara

BBC'nin haberine göre, Büyük Bariyer Resifi Yönetimi'nin yaptığı açıklamada, resifin başka bir toplu ağarma olayıyla tahrip olduğu belirtildi.

Bilim insanları, deniz sıcaklıkları nedeniyle oluştuğu tahmin edilen tahribatın son 6 yılda dördüncü kez bu kadar geniş ve şiddetli olduğunu aktardı.

El Nino hava olayının resifte görülen ağarmaya neden olabileceğinden şüphelenen uzmanlar, dünyanın en büyük resifinin hayatta kalması için iklim değişikliğine ilişkin acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Bilim insanları, resifin bazı kısımlarında su sıcaklıklarının mart ortalamasının 4 derece üzerinde olduğu konusunda uyardı.

Bilim insanları, sera gazı salınımlarının okyanus sıcaklıklarını yükseltmesiyle mercan resiflerinde 1998, 2002, 2016, 2017 ve 2020’de 5 defa kitlesel ağarma meydana geldiğini belirtiyor.

2016 ve 2017'de kaydedilen sıcak hava dalgaları, Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercanların yarısının ölümüne yol açmıştı.

Mercan resifleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanı olmasının yanı sıra büyük dalgalara, fırtınalara ve sellere karşı set çekerek kıyıların korunmasına katkıda bulunuyor.

Uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen Büyük Bariyer Resifi, yaklaşık 2 bin endemik balık türünü barındırıyor ve 70 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.

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