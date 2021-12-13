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Spor, Çevre

Bursa'da dağcılar 'sıfır atık' sloganıyla Uludağ'ın zirvesine tırmandı

Karlı ve sisli havada, zor koşullar altında gerçekleştirilen etkinliğe 124 dağcı katıldı.

Sinan Balcıkoca   | 13.12.2021
Bursa'da dağcılar 'sıfır atık' sloganıyla Uludağ'ın zirvesine tırmandı

Bursa

Bursa'da bir araya gelen dağcılar "Sürdürülebilir Uludağ İçin Atıksız Zirve" etkinliği kapsamında, Uludağ'ın zirvesine yürüyüş gerçekleştirdi.

Nokta Dağcılık Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteği ve Türkiye Dağcılık Federasyonunun himayesinde düzenlenen etkinliğe 124 dağcı katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, kent merkezinden Uludağ 1. Oteller Bölgesine araçlarla ulaşan dağcılara bilgilendirme konuşması yaparak "sıfır atık" kavramının önemine dikkati çekti.

Daha sonra İstanbul, Muğla, Sivas, Ankara, Rize, Erzurum, Kırıkkale ve Bursa'dan 124 dağcı, tırmanışa geçti.

Eski cip yolu ve Kapı rotasını izleyen dağcılar, zorlu hava şartlarının, etkisini gittikçe arttırmasına rağmen tırmanışlarını sürdürdü. "Rasat düzü" mevkisine çıkmak için Kapı rotasından sırta ulaşıldığında ise hareket edilmesini engelleyen fırtınaya maruz kalındığı için dönüşe karar verildi.

Etkinlik kapsamında 124 dağcı, doğaya hiçbir atık bırakmayarak, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmanın önemine dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nokta Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Hacer Özkalender, projede emeği geçen ve yürüyüşe katılan herkese teşekkür etti.

Etkinliğin amacına ulaştığını belirten Özkalender, "Değişim Dağlarda Başlar" sloganıyla yola çıkıldığını, alışkanlıkları değiştirmenin en zorlu zirve olduğunu ve Uludağ'da bunun başarıldığını kaydetti.

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