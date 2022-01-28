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Gündem, Çevre

Burdur Gölü kıyısında köpüklenme oluştu

Burdur Gölü'nün kıyı kesimlerindeki köpüklenme dikkati çekiyor.

Bilal Altıok   | 28.01.2022
Burdur Gölü kıyısında köpüklenme oluştu

Burdur

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından olan ve Ramsar Sözleşmesi ile korumaya alınan Burdur Gölü'nün kıyı kesiminde yoğun köpüklenme oluştu.

Her yıl özellikle rüzgarlı havalardan sonra ortaya çıkan köpüklenme, bölgede karın erimeye başlamasının ardından halk plajı mevkisinde yaklaşık 3-4 kilometre boyunca görüldü.

Uzmanlar, köpüklenmenin, kış aylarında sudaki bazı bitki ve mikroskobik hayvanların ölmesiyle bunların dokularındaki yağ ve proteinin açığa çıkarak suya karışmasından kaynaklandığını belirtti.

Ayrıca göle karışan atık su ile göldeki mevcut kirliliğin de bunda etkili olabileceği kaydedildi.

Gölde en son köpüklenme 16 Aralık 2021'de görülmüştü.


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