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Yaşam, Çevre

Bodrum'da deniz dibi temizliği etkinliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Ali Ballı   | 18.05.2022
Bodrum'da deniz dibi temizliği etkinliği yapıldı

Muğla

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla Torba Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Dalış Ekibi ve Umurça İlkokulundan 30 öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Deniz dibinden ve sahilden kısa sürede 250 kilogram atık toplandı. Atıklar Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Etkinlikte insansız deniz yüzeyi temizleme aracı da kullanıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplam 10 kilogram ağırlığında ve 100 litre kapasitesindeki elektrikli şarj ünitesi ile 5 saat çalışabilen araç ile denizleri daha temiz hale getirmeye çalışacaklarını ifade etti.

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