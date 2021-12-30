Dolar
12.90
Euro
14.61
Altın
1,800.58
ETH/USDT
3,703.40
BTC/USDT
46,912.00
BIST 100
1,900.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Çevre

Balon balığı avcılığına yeni kurallar getirildi

Balon balığı avcılığı ve sonrasında yapılacak işlemler ile balık alım uygulamasında düzenlemeye gidildi.

Göksel Yıldırım   | 30.12.2021
Balon balığı avcılığına yeni kurallar getirildi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Türkiye karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının üzerinde av baskısı oluşturarak mevcut popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması ve balon balıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla balıkçılara verilecek desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, destekleme kapsamında avlanacak balon balıkları bütün veya kuyruk olarak karaya çıkartılacak ve karadaki bertaraf işlemleri sadece Bakanlığa bağlı il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Balon balığının türüne göre karaya çıkartma şekli, bütün veya kuyruk olarak belirlenebilecek ve destekleme dönemi içinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü karaya çıkartılma yöntemine ilişkin değişiklik yapabilecek. Balon balıklarının karaya çıkartılma yöntemi Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecek ve takip eden iş gününden itibaren balık alımları ilan edildiği şekilde yapılacak.

Balon balığı alımlarının kuyruk teslimi şeklinde yapıldığı durumda balıklar, etik kurallar çerçevesinde kafalarına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek, kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde koruyucu eldivenler kullanılarak insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak. Balon balığının ilan edilen teslim noktalarından karaya çıkartılmak üzere sadece kuyruğu alınacak, kuyruğu dışında kalan kısmı karın bölümünden yarılarak kıyıdan en az 1 deniz mili mesafede denize atılacak. Balon balıkları karınları yarılmadan, kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı
Çin'de yurt içi kaynaklı 156 Kovid-19 vakası kaydedildi
Belçika'da salgın nedeniyle kapatılan tiyatro ve sinemalar yeniden açılıyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicron varyantında ölüm riski Delta'ya göre nispeten düşük
İspanya'da 100 bin 760 vakayla 'en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına' ulaşıldı

Benzer haberler

Balon balığı avcılığına yeni kurallar getirildi

Balon balığı avcılığına yeni kurallar getirildi

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin liraya çıkarıldı

Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Balıkesir ve Çankırı'da bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Balıkesir ve Çankırı'da bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar uygulama esasları yönetmeliğinde değişiklik

Bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar uygulama esasları yönetmeliğinde değişiklik
Anayasa Mahkemesi yoldaki çukur nedeniyle kaza yapanlara tazminat verilmemesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi yoldaki çukur nedeniyle kaza yapanlara tazminat verilmemesini hak ihlali saydı