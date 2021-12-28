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Çevre

Hafif hizmet araçlarına yönelik düzenlemeyle emisyonlar azaltılacak

Daha düşük emisyon değerlerine sahip hafif hizmet araçlarının bireysel ve ticari olarak kullanıma girmesiyle motorlu araçlardan kaynaklanan emisyonlar azaltılacak.

Zeynep Çetinkaya   | 28.12.2021
Hafif hizmet araçlarına yönelik düzenlemeyle emisyonlar azaltılacak

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bakanlığın uluslararası mevzuatı dikkate alarak yaptığı çalışmalarla otomotiv sanayisinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik ve düşük emisyon seviyesinde olması, bu sayede vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması ile daha çevreci araçların kullanımı sağlanıyor.

Tebliğle hafif hizmet araçlarında uygulanacak Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Hizmet Araçları Test Prosedürü ve Gerçek Sürüş Emisyonu testleri ile araçların emisyon ve yakıt tüketimi değerlerinin kullanıcılara gerçek sürüş koşullarına en yakın şekilde sunulması amaçlanıyor.

Bununla birlikte, tebliğe göre üretilecek araçların Dolaşımdaki Uygunluk testleri ile imalat aşamasında sağlanan düşük emisyon değerlerinin kullanım aşamasında da kontrol edilerek denetlenmesi hedefleniyor.

Üretilen daha düşük emisyon değerlerine sahip hafif hizmet araçlarının bireysel ve ticari olarak kullanıma girmesiyle motorlu araçlardan kaynaklanan emisyonların azaltılması hedeflenirken, dönüşümün orta ve uzun vadede şehirlerin hava kalitesine olumlu etkide bulunacağı öngörülüyor.

Tebliğ, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

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