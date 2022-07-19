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Dünya, Çevre

Avustralya'da iklim değişikliği nedeniyle biyoçeşitlilik azalıyor

Avustralya'da hükümetin 5 yıllık çevre raporuna göre, iklim değişikliği nedeniyle ülkedeki toprak ve tür çeşitliliği azalıyor.

Şeyma Uzundere   | 19.07.2022
Avustralya'da iklim değişikliği nedeniyle biyoçeşitlilik azalıyor

Ankara

Çevre durum raporu, küresel ısınmanın olumsuz etkilerine dikkati çekerken hükümetin sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik daha ciddi adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

Seçimler nedeniyle hükümetin yayımlanmasını ertelediği 2021 çevre durum raporunda, 2016 yılına kıyasla, iklim değişikliğinin tehdit ettiği türlerin oranının yüzde 8 arttığı tespitine yer verildi.

Raporda, kıta genelinde 100'ü aşkın türün neslinin tükendiği ya da tükenebileceği bildirildi.

Öte yandan 2019, 2020'de ülkenin güneydoğu kesimindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınların ardından tehdit altında olan canlı ve toprak türlerinin oranının artabileceği kaydedildi.

Çevre Bakanı Tanya Plibersek, raporun iklim değişikliği ile mücadelede "daha iyisinin yapılması gerektiğine ilişkin çok güçlü bir mesaj verdiğini" belirtti.

Plibersek, Avustralya halkına, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 43 azaltma sözü verdiklerini vurguladı.

Parlamentonun gelecek hafta bu alanda alınacak önlemlere ilişkin yeni bir yasa tasarısını görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, Avustralya toprakları ile bu toprakları çevreleyen denizlerin yüzde 30'unun "korunan alan" olarak ilan edilmesi hedefleniyor.


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