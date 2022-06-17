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Dünya, Çevre

ABD'de iklim değişikliğine bağlı doğal felaketler arttı

ABD'nin orta ve batı kesimlerinde son haftalarda iklim değişikliğine bağlı doğal felaketler artış gösterirken, ülkenin bazı bölgeleri aşırı yağmur ve sele teslim oldu, bazı kesimlerinde ise sıcaklık ve nem bunalttı.

Mücahit Oktay   | 17.06.2022
ABD'de iklim değişikliğine bağlı doğal felaketler arttı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

ABD'de yaz aylarının başlamasıyla bazı bölgelerde yağış ve sel baskını yaşanırken, bazı bölgelerde nem ve aşırı sıcaklar etkili oldu.

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan doğal afetler, ulaşımdan turizme, tarımdan hayvancılığa ülkedeki bir çok sektörü olumsuz etkiledi.

Ulusal Hava Servisi, ABD'deki sıcaklıkların yaz başında tarihi rakamlara ulaştığını raporladı.

Yellowstone Ulusal Parkı'nın da bulunduğu ülkenin kuzeybatı bölgesi, alışılmışın dışında aşırı yağışlar ve sel baskınlarına maruz kaldı.

Bölgede sel nedeniyle yüzlerce ev zarar gördü. Billings şehri, bir süreliğine su şebekesini kapatmak zorunda kaldı.

Tarihi sıcaklıklar ve nem oranları saptandı

Ulusal Hava Servisi uzmanları, ABD'nin özellikle batı bölgesinde atmosferik nehir denilen hava hareketlerinin normalde sonbahar sonu ve ilkbaharın başında yaşandığını, bu sene hesapların tutmadığını ve nemli bir ısı kubbesinin geçtiğimiz hafta boyunca yaklaşık 48 eyalete yayıldığını bildirdi.

Yüksek nemden dolayı bunaltıcı hava sıcaklıklarının yaşandığı ülkenin bazı bölgelerinde termometrelere yansıyan rakamların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği vurgulandı.

Kansas Sağlık Departmanının paylaştığı bilgiye göre, eyalette aşırı nemden ölen büyükbaş hayvanların sayısı salı günü itibarıyla 2 bini geçti.

İklim değişikliği etkisi

ABD basınına konuşan iklim uzmanları, ülkede yaşanan normal dışı hava hareketlerinin nedenini iklim değişikliğine bağlarken sera gazı salımının azaltılmaması durumunda hava fenomenlerinin artacağı uyarısında bulundu.

Haberlerde, iklim felaketlerinin çok sık yaşanmaya başladığı, Amerikalıların hayatını alt üst eden bu hava hareketlerine karşı yeterince önlem alınmadığı konusuna değinildi.

Yaz başı itibarıyla yaşanan felaketlerin, yaz ortasında bölgeye göre, kasırga, sel felaketleri, orman yangınları ve kuraklık şeklinde devam etmesinin muhtemel olduğu uyarısı yapıldı.

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