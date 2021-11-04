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Dünya, Çevre

AB, enerji krizinin kömürden çıkışı durdurmamasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, enerji piyasalarındaki mevcut krizin kömürden çıkışı durdurmaması gerektiğini söyledi.

Ata Ufuk Şeker   | 04.11.2021
AB, enerji krizinin kömürden çıkışı durdurmamasını istiyor

Brüksel

Simson, Glasgow'da gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuştu.

AB'nin Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen ilk kıta olma taahhüdünde bulunduğunu anımsatan Simson, bu süreçte enerji sistemlerini karbonsuz hale getireceklerini anlattı.

Simson, AB üyesi ülkelerin çoğunun kömür kullanımına son verme tarihlerini belirlediğine işaret ederek, kömür madenlerinin ve kömür santrallerinin kapatılması ve sürdürülebilir alternatif faaliyetlerin gelişimini desteklediklerini söyledi.

Kömür santrallerine dış finansmanın derhal bitmesi gerektiğini ifade eden Simson, "Kömür, küresel emisyonların en büyük kaynağı durumunda bulunuyor. Bunun bitmesi gerekiyor." diye konuştu.

Simson, "Enerji piyasalarındaki mevcut durum kömürden çıkışı durdurmayı gerektirmiyor. Aksine, temiz enerji çözümlerinin yaygınlaştırılmasını hızlandırmak ve fosil yakıtlara olan bağlılığı azaltmanın önemini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

AB'nin günümüzde elektrik üretiminin 3'te 1'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladığını aktaran Simson, bunun 2030 yılında 3'te 2'ye çıkmasını planladıklarını anlattı.


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