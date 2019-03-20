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Bilim Teknoloji

Yerli hava savunma sisteminde yeni başarı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A ile füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atış başarıyla sonuçlandı.

Göksel Yıldırım   | 20.03.2019
Yerli hava savunma sisteminde yeni başarı

Ankara

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A ile füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta hedefe ulaşıldı.

Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar projeleri kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar'ın test atışları devam ediyor.

Hisar'da yeni kazanımlar

Aksaray atış alanında Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN ve ROKETSAN temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen atışlarda yeni bir aşama daha başarıyla gerçekleştirildi. Gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

Hisar-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta, füzenin ilk hedefe yönlenmesi, radar bilgisiyle ara safha güdüm, arayıcı başlıkla hedef tespiti, takibi ve hedefe ulaşma yeteneklerinde başarı sağlandı. Akabinde yapılan angajman değişikliğiyle füze havadaki ikinci hedefe yönlendirilerek aynı başarı tekrar edildi.

2021'de silahlı kuvvelerine teslim edilmesi planlanıyor

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olarak geliştirilen Hisar'da hava savunma alanında temel teknolojilerin kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor. Şimdiye kadar yapılan testlerle dik atış, otomatik angajman/ateşleme, terminal güdüm gibi kritik yetenekler test edilerek projede önemli aşamalar kaydedildi.

Hisar-A'nın (alçak irtifa) 2021'de, Hisar-O'nun (orta irtifa) 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.

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