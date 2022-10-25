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Teknoloji

WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp uygulaması servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandığını, Türkiye'deki kullanıcıların da kısmen etkilendiğini bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 25.10.2022
WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Whatsapp uygulamasında yaşanan kesintiye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uygulamanın servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandığını, Türkiye'deki kullanıcıların da bu durumdan kısmen etkilendiğini belirten Sayan, "Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve medya dağıtım servislerinin (OTT) hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz. Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz." ifadelerini kullandı.

Meta sözcüsünden açıklama

Bu arada Dünya çapında erişim sorunlarını tespit eden Downdetector.com internet sitesine göre de bugün saat 09.00'dan itibaren WhatsApp üzerinden mesaj alışverişi, fotoğraf ve video paylaşımı yapılamadı.

Downdetector.com'a göre, erişim aksaklığı İngiltere, Hindistan, Güney Afrika ve Asya'da yoğunlaştı. Aksaklığa neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

WhatsApp'ın ana şirketi Meta sözcüsü, konuya ilişkin, "Bazı kişilerin şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve WhatsApp'ı mümkün olduğunca hızlı geri getirmek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, yaklaşık 2 saatlik kesintinin ardından kullanıcıları tekrar Whatsapp uygulamasına erişmeye başladı.

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