Dolar
36.41
Euro
38.15
Altın
2,932.46
ETH/USDT
2,832.50
BTC/USDT
99,180.00
BIST 100
9,688.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
logo
Teknoloji

"Uluslararası MEB Robot Yarışması" için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 21-24 Mayıs'ta Kayseri'de düzenlenecek "Uluslararası MEB Robot Yarışması" için başvurular başladı.

Abdullah Özkul  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
"Uluslararası MEB Robot Yarışması" için başvurular başladı

Ankara

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük robot yarışmalarından biri olan organizasyon, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK ve TİKA işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Yarışma, "Köklerden Geleceğe Eğitim, Teknoloji, Üretim" temasıyla, "Teknolojinin Kodları Bu Yıl Kayseri'de Yazılıyor" sloganıyla düzenlenecek.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin teknik becerilerini sergileyebileceği yarışmada "Çizgi İzleyen Temel Seviye, Hızlı Çizgi İzleyen, Mini Sumo, İnsansız Hava Aracı (Mini Dron), Otonom Araç, Su Altı Robot (SAR), Endüstriyel Robotik Kol, Serbest Proje" gibi 15 kategori yer alacak.

Yarışmaya başvurular, 2 Mayıs'a kadar "https://robot.meb.gov.tr" adresi veya MEB Robot Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Türk Kızılay ramazanda 7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak
Bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında kullanılacak özel ekipmanlara ilişkin düzenleme yapıldı
İletişim Başkanlığı, 20 ülkede "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" temalı paneller düzenliyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de kim siyaset yapmak istiyorsa buyursun siyasetin alanına gelsin

Benzer haberler

"Uluslararası MEB Robot Yarışması" için başvurular başladı

"Uluslararası MEB Robot Yarışması" için başvurular başladı

Öğrencilerde okuma kültürünün geliştirilmesi için "Kütüphanelerdeyiz" projesi hayata geçiriliyor

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet