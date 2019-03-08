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Bilim Teknoloji

Üç yeni örümcek türü keşfedildi

Canlıları sınıflandırma konusunda uzman bilim adamı Schubert, Avustralya'da üç yeni "tavus kuşu örümceği" türü bulunduğunu kaydetti.

Emel Öz Gözellik   | 08.03.2019
Üç yeni örümcek türü keşfedildi

Ankara

Avustralya'da üç yeni örümcek türü keşfedildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, canlıları sınıflandırma konusunda uzman bilim adamı Joseph Schubert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avustralya'da üç yeni "tavus kuşu örümceği" türü bulunduğunu kaydetti.

Schubert, paylaşımında "Avustralya'nın yeni örümcekleriyle tanışın. Bugünden itibaren resmi olarak isimleri: Maratus aquilus, Maratus felinus ve Maratus combustus." ifadelerini kullandı.

"Maratus Projesi" için çalıştığı sırada keşfettiği örümceklerin parlak renklere sahip olduğunu belirten Schubert, zararsız olan bu örümceklerin bir pirinç tanesi büyüklüğünde olduğunu kaydetti.



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