Dolar
26.05
Euro
28.49
Altın
1,920.00
ETH/USDT
1,921.90
BTC/USDT
30,583.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Twitter'da içerik görüntüleme sınırı getirildi

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Twitter'da içerik görüntüleme sınırı getirildi

New York

Musk, Twitter hesabından, sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için getirilen geçici limitlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.

Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.

Sosyal medya platformu Twitter, geçen yıl da ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize-Artvin Havalimanı'na yurt dışından turizm amaçlı ilk sefer gerçekleşti
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Kurban keserken yaşanan kazalar sebebiyle 29 bin 983 kişi tedavi gördü
Türk yardım kuruluşları Pakistan'da 100 binin üzerinde aileye kurban eti dağıttı
Kurban hissesi sahiplerine bozuk et verdiği iddia edilen işletme sahibi baba oğul tutuklandı

Benzer haberler

Twitter'da içerik görüntüleme sınırı getirildi

Twitter'da içerik görüntüleme sınırı getirildi

Çiftçilere yaklaşık 3,4 milyar liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Avustralya, "nefret içeriklerini" temizlemesi için Twitter'a 28 gün verdi

Meta CEO'su Zuckerberg, Musk'ın "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini söyledi

Meta CEO'su Zuckerberg, Musk'ın "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini söyledi
Musk'tan Twitter yorumu: Yerel hükümetlerin kanunlarına uymazsak kapatılırız

Musk'tan Twitter yorumu: Yerel hükümetlerin kanunlarına uymazsak kapatılırız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet