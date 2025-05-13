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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bursa’da 2. Uludağ Çevre Forumu Açılış Programı'nda konuşuyor
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Teknoloji

TÜRKSAT, Türksat 6A ile CABSAT 2025 Fuarı'nda yerini aldı

TÜRKSAT AŞ, Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A ve milli teknolojileriyle Dubai'de düzenlenen CABSAT 2025 Fuarı'na katıldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
TÜRKSAT, Türksat 6A ile CABSAT 2025 Fuarı'nda yerini aldı

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bugün başlayan ve Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı olan CABSAT 2025, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen fuarda, uydu haberleşmesi, dijital medya, içerik dağıtımı, yayın teknolojileri ve medya üretimi alanlarında 120 ülkeden yaklaşık 500 şirket ve 20 binin üzerinde sektör temsilcisi bulunuyor.

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TÜRKSAT da, yeni nesil uydu hizmetleri ve AR-GE ürünleriyle fuarda boy gösteriyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A başta olmak üzere, 6 uydudan oluşan haberleşme filosunu ve özgün ürünlerini fuarda vitrine çıkaran TÜRKSAT, fuardaki temaslarıyla bölgesel pazarda büyümeyi ve ihracat odaklı işbirliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında 5 milyar kişilik kapsama alanı sunan TÜRKSAT uydularının özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi'ndeki yayıncılar ve veri hizmet sağlayıcıları tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

TÜRKSAT'ın Orta Doğu'daki ihracat payının artırılması hedefleniyor

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve üst düzey yöneticilerin katıldığı fuarda, şirketin yerli AR-GE ürünü PeycON anten ailesi de görücüye çıkarken farklı coğrafyalarda ve uygulama alanlarında kullanılmak üzere geliştirilen HidrON, TerrON, MicrON ve AerON isimli yüksek performanslı hareketli uydu anten sistemleri, fuar katılımcılarına detaylı biçimde anlatılıyor.

Yayıncılık, uydu haberleşmesi, mobil bağlantı ve acil durum iletişimi gibi alanlarda TÜRKSAT'ın sunduğu çok yönlü çözümler de MENA Bölgesi'ndeki profesyonel ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

TÜRKSAT, CABSAT 2025 kapsamında gerçekleştirdiği temaslar ve planladığı işbirlikleriyle Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarına yönelik uydu hizmetleri ihracatını artırmayı hedefliyor.

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