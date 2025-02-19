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Teknoloji

Türksat 6A ilk test yayınını başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ilk test yayınını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Türksat 6A ilk test yayınını başarıyla tamamladı

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat ​​​​​​​6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.

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