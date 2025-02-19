Türksat 6A ilk test yayınını başarıyla tamamladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ilk test yayınını başarıyla tamamladığını bildirdi.
Ankara
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.
Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.
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#MilliTeknolojiHamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz #TÜRKSAT6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı. 🛰️@Tubitak @aselsan @TUSAS_TR @CTechBilisim pic.twitter.com/2PKsxtdb1O— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 19, 2025