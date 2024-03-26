TurkNet, "FIRST Robotics Competetion"ın iletişim destekçisi oldu
TurkNet'in iletişim destekçisi olduğu "FIRST Robotics Competition" yarışması, teknoloji tutkunu lise öğrencilerini robotların heyecan dolu dünyasında buluşturdu.
İstanbul
Fikret Yüksel Vakfı tarafından Volkswagen Arena'da "Crescendo" temasıyla düzenlenen yarışmada lise öğrencisi gençler, sanat ve teknoloji harmonisiyle tasarladıkları robotlarla yaratıcılıklarını sergiledi.
"STEAM" (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) alanında yeteneklerini sergileyen gençler, tasarladıkları robotlarıyla kendilerine verilen görevleri tamamladı. Gençler aynı zamanda iş planı oluşturup kaynak bularak kendi takımlarını oluşturdu ve "Duyarlı Profesyonellik" çerçevesinde yarıştı.
Etkinlik kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan TurkNet Üst Yöneticisi (CEO) Cem Çelebiler, "Fikret Yüksel Vakfı'nın düzenlediği 'FIRST Robotics Competition Türkiye' yarışmasının iletişim destekçisiyiz. TurkNet olarak 3 yıldır destek veriyoruz. Harika bir yarışma. Liseli öğrenciler gelip burada takım halinde robotlarını yarıştırıyorlar, birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlar." dedi.
Festivalin müthiş bir heyecan içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Çelebiler, "Dünyanın her yerinden 160 takım katılıyor. Çin'den, Tayvan'dan, Polonya'dan, İsviçre'den takımları var. Hem devlet hem özel okullardan takımlar var. Bazı meslek örgütleri, belediyeler de takım kuruyorlar. Onların gençleri gelip yarışıyorlar. Çok önemsediğimiz bir alan." diye konuştu.
Gençlerin bir araya gelerek teknolojiyle birlikte ne kadar üretken ne kadar yaratıcı olabildiklerinin görüldüğünü söyleyen Çelebi, etkinliğin dünya standartlarında olduğunu aktardı.
TurkNet'in her zaman teknolojinin yanında olduklarını ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:
"Teknolojinin olmazsa olmazı interneti sunan bir firmayız. Biz çok fazla sayıda etkinliğe destek oluyoruz. 11 ilde, 25 üniversite teknoparkının destekçisiyiz. Onlara yüksek hızlı internet veriyoruz. İnternet sayesinde gençler yarışma öncesinde robotlarını yaparken araştırıyorlar. Fikir alışverişi yapıyorlar, başka takımlarla da görüşebiliyorlar. Sponsor arıyorlar, kendi takımlarının muhasebesini yapıyorlar. Para alıyorlar, parçalar satın alıyorlar. Bunların hepsi internette olan şeyler. İnternetin hayatımızın ne kadar büyük bir parçası olduğunu ve iyi, kuvvetli ve yüksek hızlı bir internetin şart olduğunu gösteren bir etkinlik. O açıdan Türkiye'nin en hızlı internet servis sağlayıcısı olarak burada gençlerin yanında olmaktan çok mutluyuz."
"Gençlerin desteğe ihtiyacı var"
Gençlerin heyecanını, tutkusun ve profesyonelliğini görmek gerektiğini belirten Çelebiler, "Bu gençlerin, mentöre, sponsora, parça sağlayan ve malzeme veren firmalara ihtiyaçları var. Tabii ki okulları, anne babaları bir yere kadar. Türkiye'de bu vizyona inanan, malzeme, teknoloji üreten veya bir şekilde buna dahil olmak isteyen firmaların da buna dahil olmasını isterim." temennisinde bulundu.
Organizasyonun inanılmaz bir duygu yarattığını vurgulayan Çelebiler, "İsterim ki Türkiye'nin her yerindeki gençler de bu sayede özgüven kazansınlar, 'ben de yaparım' desinler." ifadelerini kullandı.
Teknolojinin artık herkesin eline geçebildiğini söyleyen Çelebiler, "Teknolojinin tabana inmesi, herkesin istifade etmesi ve teknolojiyle üretken oluyor olmasıyla aslında toplumumuz gelişiyor. Bence bu çok güzel bir örnek." değerlendirmesinde bulundu.
Yarımaya katılan Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknolojisi Lisesi öğrencisi ve WildFire takımı üyesi Buse Ayçin de lise öğrencilerini yaşlarına rağmen çok şey başarabileceklerine inandığını ve yarışmanın kendilerine bunu sağladığını ifade etti.
Ayçin, etkinliğin yarışmadan çok insanların bir araya geldiği, ortak bir amaç için birleştiği ve birbirleriyle tanışıp kaynaşabildiği bir yarışma olduğunu söyleyerek, "Bize çok şey katıyor bu yarışma. Sponsorlukların hepsini biz ayarlıyoruz. Robotu tasarlıyoruz, birleştiriyoruz, programlamasını biz yapıyoruz." diye konuştu.
Başarılı olan takımlar uluslararası şampiyonaya katılacak
Etkinlik kapsamında düzenlenen İstanbul, Bosphorus, Haliç ve Marmara Regional isimli 4 ayrı turnuvada 9 farklı ülkeden 153 takım yer aldı.
Sosyal ve teknik alanlardı 20'nin üzerinde ödülünü dağıtıldığı yarışmada, "FIRST Impact" ödülünü İstanbul Regional'da 6014-ARC (Robert Koleji), Bosphorus Regional'da 8153-Tech4Space (Açı Okulları), Haliç Regional'da 6429-4th Dimension (İzmir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi) ve Marmara Regional'da 8054-Flare (FMV Erenköy Işık Özel Lisesi ve Fen Lisesi ) takımı aldı.
Toplam 16 takım ABD'nin Houston şehrinde düzenlenecek uluslararası şampiyonaya katılma hakkı kazandı.
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