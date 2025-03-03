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Teknoloji

Türkiye'de elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonu sayısı 5 bin 500'e çıkarılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülke genelinde elektrikli araçlar için kurulan yüksek hızlı şarj istasyonu sayısını bu yıl 5 bin 500'e çıkarmayı amaçlıyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Türkiye'de elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonu sayısı 5 bin 500'e çıkarılacak

Ankara

AA muhabirinin, "2025 Performans Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, Bakanlık, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yakalanan ivmeyi, tüm sektörlere taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2025'te AR-GE merkezi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde desteklenecek programlar çerçevesinde desteklenen AR-GE personeli sayısının 2 bin 950'ye çıkarılması öngörülüyor.

Bu yıl 15 teknoloji geliştirme bölgesine destek verilmesi planlanırken, 1340 AR-GE, 340 tasarım merkezi ve 92 teknoloji geliştirme bölgesinin de faaliyete geçmesi bekleniyor. Ayrıca teknoloji geliştirme bölgelerindeki firma sayısının bu yıl 12 bine yükseltilmesi amaçlanıyor.

Yatırımların desteklenmesi 15 binden fazla teşvik belgesi düzenlenecek

Bakanlık destekleriyle, elektrikli araçlara ilişkin şarj istasyonlarının ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar da devam ediyor.

Bu kapsamda belirlenecek noktalara elektrikli araç şarj yapısının yatırımlarının belirlenmesi, başvuruların alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla "Elektrikli Araçlar Şarj Altyapı Desteği Platformu" geliştirilirken, elektrikli araç şarj istasyonları 81 ili kapsayan desteklerle yaygınlaştırılıyor.

Ülke genelinde kurulan elektrikli araç için yüksek hızlı şarj istasyonu sayısının artırılması için yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda yüksek hızlı şarj istasyonu sayısının 5 bin 175'ten, bu yıl 5 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

Turcorn 100 Programı'na kabul edilen girişim sayısının da 23'ten 80'e çıkarılması planlanırken, teknogirişim rozeti verilen girişim sayısının 1000 olması amaçlanıyor.

Bu yıl itibarıyla Türkiye Tech Visa Programı'ndan yararlanan girişim sayısı 100'e, Teknoloji ve İnovasyon Fonu'ndan yatırım yapılan girişim sayısı ise 12'ye yükseltilecek.

Yatırımların desteklenmesi için faaliyetlerine devam eden Bakanlık, 2024'te 12 bin 236 teşvik belgesi düzenlerken, bu sayıyı 2025'te 15 bin 250'ye çıkaracak. Öte yandan faiz desteğinden yararlanan yatırım teşvik belgesi sayısının 3 bin 400'e yükseltilmesi hedefleniyor.

İmalat sektörü için düzenlenen yatırım teşvik belgesi tutarının toplam yatırım teşvik belgesi tutarı içindeki payının bu yıl yüzde 59'a, proje bazlı teşvik sistemi kapsamında desteklenen proje sayısının da yüzde 22'ye ulaştırılması planlanıyor.

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgesi tutarının toplam yatırım teşvik belgesi tutarı içindeki payının da yüzde 23,4'ten, bu yıl yüzde 32'ye çıkarılması öngörülüyor.

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