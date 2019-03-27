Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.42
BIST 100
95,615.73
Altın
1,317.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzce'de
logo
Bilim Teknoloji

Türkiye mobil internet hızında dünyada üst sıralarda

Türkiye, saniyede 34,55 megabitlik ortalama veri indirme hızıyla mobil internet hızı sıralamasında dünyada 33. sırada yer aldı. Türkiye sıralamada ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya gibi ülkeleri geride bıraktı.

Emre Aytekin   | 27.03.2019
Türkiye mobil internet hızında dünyada üst sıralarda

Ankara

İnternet ölçüm şirketi Ookla'nın yayımladığı Şubat 2019 küresel internet hızı endeksinde Türkiye, saniyede 34,55 megabitlik ortalama veri indirme hızıyla mobil internet hızı sıralamasında 33. sırada yer aldı.

Her ülkeden en az 300 tekil kullanıcının internet hızlarının ölçülerek hız ortalamasının belirlendiği sıralamada, Türkiye, mobil internet kategorisinde, ortalama veri indirme hızı saniyede 33,45 megabitte kalan ABD'nin 2 basamak üzerinde yer buldu.

Türkiye listede ayrıca Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Japonya, İran, Çin ve İngiltere'yi geride bıraktı.

Norveç, saniyede 67,34 megabit veri indirme hızıyla zirvede yer alırken, onu 65,14 megabit hızla Kanada ve 60,75 megabit hızla Hollanda izledi.

Endekste şubatta dünya genelinde mobil veri indirme hızı ortalamasının saniyede 25,27 megabit, mobil veri yükleme hızının ise 10,05 megabit olduğu kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Enerji savaşları: ABD-Rusya
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri

Benzer haberler

'Çocuklar artık emojiyle üzülüyor, emojiyle gülüyor'

'Çocuklar artık emojiyle üzülüyor, emojiyle gülüyor'

Ailelere 'sanal tehlike' uyarısı

'Şifayı doktorda değil sanal ortamda arıyoruz'

Öğrenci ve velilere 'siber zorbalık' eğitimi verilecek

Öğrenci ve velilere 'siber zorbalık' eğitimi verilecek
İnternet erişimi olmayan okul kalmayacak

İnternet erişimi olmayan okul kalmayacak