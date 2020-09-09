Türkiye Drone Şampiyonası Gaziantep'te yapılacak
Türkiye Drone Şampiyonası, 25-26 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.
Ankara
Türkiye Drone Şampiyonası, 25-26 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.
Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona Rumkale'de gerçekleştirilecek.
İnsansız hava araçları lisansına sahip olan pilotların katılabileceği şampiyonaya başvurular, "www.turkiyedronesampiyonasi.com" web sitesi üzerinden yapılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.