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Teknoloji, Yapay zeka

Turkcell, AI-RAN Alliance'a üye oldu

Turkcell, yapay zeka destekli şebeke yönetimi ve optimizasyonu üzerine çalışmalar yürüten küresel platform AI-RAN Alliance'a katılan ilk Türk şirketi olduğunu duyurdu.

Kerem Alp Eren Kaya  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Turkcell, AI-RAN Alliance'a üye oldu

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AI-RAN Alliance bünyesinde Radyo Erişim Şebekesi (RAN) ve mobil ağlara yapay zeka entegrasyonunu hızlandırmayı hedefleyen Turkcell, dünya genelinde yapay zeka destekli şebeke çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında aktif rol üstlenecek.

Turkcell, AI-RAN Alliance'a katılımıyla yapay zeka destekli şebeke otomasyonu, radyo optimizasyonu ve enerji verimliliği gibi konularda elde ettiği deneyimleri küresel paydaşlarla paylaşmayı amaçlıyor.

Mevcut teknolojilerdeki konumunun yanı sıra 5G ve sonrası iletişim teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmalarıyla da sektörde öne çıkan Turkcell, 6GEN.LAB çatısı altında yapay zeka tabanlı 6G şebekelerinin tasarımı ve optimizasyonu üzerine stratejik projeler yürütüyor.

AI-RAN Alliance, hücresel şebekelerin yapay zekayla daha verimli hale getirilmesini ve bu alandaki küresel işbirliklerini artırmayı amaçlayan bir platform olarak faaliyet gösteriyor.

"Yapay zeka destekli RAN teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, sektörün uluslararası aktörleriyle birlikte yapay zeka destekli RAN teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Turkcell'in AI-RAN Alliance'ın bir parçası olmasının önemine işaret eden Koç, "Turkcell olarak, yapay zeka ve yeni nesil şebeke teknolojileri alanındaki küresel gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu dönüşüme aktif katkı sağlıyoruz. AI-RAN Alliance'taki varlığımız, halihazırda içinde yer aldığımız uluslararası organizasyonlarla doğrudan bağlantılı ve bu ekosistemi tamamlayıcı bir adım niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Telekomünikasyon Standartlaştırma Birimi (ITU-T) altında kurulan odak grubu (FG-AINN) başkanlıkları kapsamında, "AI-native telekom" şebekelerinin geleceğini şekillendiren küresel standartlara yön verdiklerini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"AI-RAN Alliance ile bu teorik çerçeveyi somut uygulamalara dönüştürme fırsatı bulacağız. Aynı şekilde Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) ve 3'üncü Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) platformlarında sektörün dönüşümüne katkı sağlayacak standartlar geliştirmek için AI-RAN perspektifinin güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlayacağız. Öte yandan Dünya GSM Birliği (GSMA) çatısı altında, operatörler ve teknoloji sağlayıcıları arasındaki küresel işbirliklerinde AI destekli RAN dönüşümüne odaklanarak sektöre yön vermeye devam edeceğiz. Yapay zeka destekli şebekeler, daha verimli, otonom ve sürdürülebilir bir telekom ekosistemi oluşturmanın anahtarı olacak. Biz de bu dönüşümde öncü rolümüzü sürdürmeye kararlıyız."

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