Dolar
27.31
Euro
28.83
Altın
1,891.60
ETH/USDT
1,623.60
BTC/USDT
26,732.00
BIST 100
8,193.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Yıldızları, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen “Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST”te gösteri düzenliyor
logo
Teknoloji

Togg "LinkedIn En İyi Startup'lar" listesinde zirvede

Togg, hızla büyüyen ve en iyi yetenekleri işe alan yeni şirketleri belirlemek için hazırlanan "LinkedIn En İyi Startup'lar 2023" listesinde bir numarada yer aldı.

Abdulselam Durdak  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Togg "LinkedIn En İyi Startup'lar" listesinde zirvede

İstanbul

Togg’dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" hedefiyle çıktığı yolda farklı sektörlerden iş ortaklarıyla birlikte mobilitenin geleceğini inşa eden marka, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’deki şirketler arasında gerçekleşen sıralama, "istihdam artışı", "şirket ve mevcut çalışanlar ile etkileşim", "iş ilgisi" ve "en iyi yeteneklerin ilgisini çekme" kriterleri baz alınarak oluşturuldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "LinkedIn En İyi Startup'lar 2023" listesinde başarıyla yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Karakaş, şunları kaydetti:

"İnovasyon, büyüme ve alanının en iyilerini ekibimize katma kararlılığımızın meyvelerini toplamaktan mutluluk duyuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana insan ve güven odaklı bir kurum kültürüyle gelişiyoruz. Şirketimizi akıllı cihazımız T10X, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro ile yarattığımız değer ağıyla büyütürken, yeniliklere ve öğrenmeye açık, duygusal istikrarı ve entelektüel sermayesi olan, insanlarla pozitif iletişim kurmayı tercih eden çalışanlarımızla güçleniyoruz. Bu başarıya ulaşmamızda katkısı olan tüm ekip arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hep daha iyisi için çalışmayı sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu 6 noktada çıkan orman yangınlarından 5'i söndürüldü
YÖK Başkanı Özvar, Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışını yaptı
Prens Edward, Türkiye'nin ilk geri dönüştürülebilir konut sistemi projesinin çalışmalarını inceledi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak botoks ilacı ele geçirildi
Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

Benzer haberler

Togg "LinkedIn En İyi Startup'lar" listesinde zirvede

Togg "LinkedIn En İyi Startup'lar" listesinde zirvede

Togg'un gelin arabası olmasını isteyen genç çiftin hayali gerçekleşti

Togg CEO'su Karakaş: İş ortaklarımızla mobilitenin geleceğini inşa ediyoruz

Şoförlüğe Anadol'la adım attı, ustalığı Togg'la sürdürüyor

Şoförlüğe Anadol'la adım attı, ustalığı Togg'la sürdürüyor
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazandı ve kazanmaya devam edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazandı ve kazanmaya devam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet