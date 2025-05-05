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Ticaret Bakanı Bolat: Hedefimiz, dirençli bir ülke ekonomisini sürdürmek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisanda aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37,86 olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), enflasyondaki istikrarlı gerileme trendinin sürdüğünü gösterdiğini bildirdi.

Seda Tolmaç  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Ticaret Bakanı Bolat: Hedefimiz, dirençli bir ülke ekonomisini sürdürmek

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu verilerin, enflasyonla mücadelede başarılı bir dengeleme sürecinin devamına işaret ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Özellikle küresel ticaretteki belirsizliklerin dünya piyasalarında meydana getirdiği büyük çalkantılara, mevsim geçişi olan bu ayda zirai don afetinin de etkisiyle gıda ürünlerinin fiyatlarında yaşanan düzeltmeye, giyim ve ayakkabı gibi mevsimsel ürünlerde sezon başı olması nedeniyle fiyat artışlarına rağmen TÜFE'de aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37,86'lık nisan verisi, enflasyondaki istikrarlı gerileme trendinin devam ettiğini gösteriyor. Hedefimiz, düşük oranlı enflasyonun, dengeli büyüme sürecinin, halkımızın refah ve satın alma gücünde daha fazla artışın sağlanacağı, yurt içi ve uluslararası alanda güçlü, dirençli bir ülke ekonomisini sürdürmektir."

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