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TEKNOFEST'te yaklaşık 1.000 polis görev aldı

TEKNOFEST İstanbul, alınan emniyet tedbirleriyle sorunsuz sona erdi.

Hüseyin Bağış   | 23.09.2019
TEKNOFEST'te yaklaşık 1.000 polis görev aldı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanında 420 bin metrekare alanda gerçekleşen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sıkı emniyet tedbirleri uyguladı.

Bu kapsamda etkinlik alanı ve çevresinde gündüzleri 2 il emniyet müdür yardımcısı, 7 şube/ilçe müdürü, 4 emniyet amiri, 33 komiser, 482 erkek ile 56 kadın polis memuru, 35 özel hareket polisi, 6 zırhlı araç, geceleri ise 4 resmi ekip ile 40 polis alan içi ve çevresinde toplamda 950 polis görev aldı.

Ayrıca Basın Ekspres Yolu havalimanı girişleri, Sahilyolu, Havuzlu Kavşak, Dünya Ticaret Merkezi, katlı otopark, ana nizamiye A ve B kapısı ile belirtilen güzergahlarda 220 trafik polisi görev yaptı.

Her sabah 06.00'da alanda bomba araması yapılan alan, 07.30'da personel kullanımına açıldı.

Alana girişlerinde 70 kapı dedektörü, 17 X-Ray ile arama yapılırken 4 ayrı nokta da süzme araması yapıldı.

Etkinlik kapsamında toplam 6 işlem yapıldı

Etkinlik boyunca 5 hırsızlık müracaatı ve buluntu malı sahiplenmekten toplam 6 işlem yapıldığı bildirildi.

Yaklaşık 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği 66 paydaş firma, 22 sponsor firma, 30 stant, 2 fuar ve 8 bakanlık katılımlı etkinlikler dün 19.00 itibariyla sorunsuz olarak sona erdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, yaklaşık 1 milyon 720 bin ziyaretçinin TEKNOFEST'e katıldığını, organizasyonda emeği geçenlere ve görev yapan emniyet personeline teşekkür etti.

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