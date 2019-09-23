TEKNOFEST'te yaklaşık 1.000 polis görev aldı
TEKNOFEST İstanbul, alınan emniyet tedbirleriyle sorunsuz sona erdi.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanında 420 bin metrekare alanda gerçekleşen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sıkı emniyet tedbirleri uyguladı.
Bu kapsamda etkinlik alanı ve çevresinde gündüzleri 2 il emniyet müdür yardımcısı, 7 şube/ilçe müdürü, 4 emniyet amiri, 33 komiser, 482 erkek ile 56 kadın polis memuru, 35 özel hareket polisi, 6 zırhlı araç, geceleri ise 4 resmi ekip ile 40 polis alan içi ve çevresinde toplamda 950 polis görev aldı.
Ayrıca Basın Ekspres Yolu havalimanı girişleri, Sahilyolu, Havuzlu Kavşak, Dünya Ticaret Merkezi, katlı otopark, ana nizamiye A ve B kapısı ile belirtilen güzergahlarda 220 trafik polisi görev yaptı.
Her sabah 06.00'da alanda bomba araması yapılan alan, 07.30'da personel kullanımına açıldı.
Alana girişlerinde 70 kapı dedektörü, 17 X-Ray ile arama yapılırken 4 ayrı nokta da süzme araması yapıldı.
Etkinlik kapsamında toplam 6 işlem yapıldı
Etkinlik boyunca 5 hırsızlık müracaatı ve buluntu malı sahiplenmekten toplam 6 işlem yapıldığı bildirildi.
Yaklaşık 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği 66 paydaş firma, 22 sponsor firma, 30 stant, 2 fuar ve 8 bakanlık katılımlı etkinlikler dün 19.00 itibariyla sorunsuz olarak sona erdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, yaklaşık 1 milyon 720 bin ziyaretçinin TEKNOFEST'e katıldığını, organizasyonda emeği geçenlere ve görev yapan emniyet personeline teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.