TEKNOFEST'te bir gün

İSTANBUL - Hikmet Orçun Üresinler

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, küçük misafirlerinin de ilgi odağı oldu.



Festival alanını gezen orta okul öğrencisi 11 yaşındaki Ceylin Bıçakçı, Türk yapımı uçaklara ve helikopterlere ilgi gösterdi. Türk yapımı Hürjet'in kokpitine oturan Bıçakçı, festivalde sergilenen uçaklara ve helikopterlere hayran kaldı. Festival alanında cep telefonuyla çekim yaparak arkadaşlarıyla da paylaşan Bıçakçı, dikey rüzgar tünelini de deneyimledi.