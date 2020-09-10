Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını bildirdi.
#TEBER güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA’dan atıldı.🚀@roketsan’ın ürettiği TEBER’in #Aksungur’dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 10, 2020
➡️ @TUSAS_TR #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/RRpgWyCqBM
Demir, test atışının görüntüsünün yer aldığı Twitter paylaşımında, "Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı. ROKETSAN'ın ürettiği Teber'in Aksungur'dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.