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Teknoloji

Tapuda yapay zeka dönemi başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yoğunluğu fazla tapu müdürlüklerinde bazı işlemlerin yazılımsal işlem robotları tarafından yapılmasına başlandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Tapuda yapay zeka dönemi başladı

Ankara

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, tapu müdürlüklerinde işlemlerin hızlandırılması için yapay zeka çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda yoğunluğu fazla tapu müdürlüklerinde bazı işlemlerin insan eli değmeden sanal zeka ile hazırlanarak ilgili müdürlük personeline havale edilmesini sağlayan yazılımsal işlem robotlarının kullanımına başlandı.

Ayrı ayrı sanal makinelere bağlı çalışan robotlar, 96 tapu müdürlüğünde hizmet veriyor. Genel Müdürlük tarafından geliştirme çalışmaları ise devam ediyor.

Yapay zeka destekli robotlar nasıl çalışıyor?

Web Tapu'da oluşturulan ve robotların kabiliyetindeki işlemlerin başvuruları, servisler aracılığıyla robot kullanıcısına gönderiliyor.

Robotlar, TAKBİS ara yüzünde işlemleri hazırladıktan sonra gerekli açıklamaları yazarak yine servisler aracılığıyla başvuruları otomatik havale havuzuna iletiyor.

Bu başvurular da havale havuzundan müdürlük personeline dağıtılarak, işlemlerin hazırlanması sağlanıyor.

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