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Teknoloji

T3 Vakfı 6. yılını kutluyor

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, kuruluşunun 6. yılını kutladığını duyurdu.

Kübra Kara   | 09.01.2023
T3 Vakfı 6. yılını kutluyor

İstanbul

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamada, vakfın 6 yıl önce daha iyi bir dünya için uluslararası alanlarda Türkiye'nin söz sahibi olması, ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yerini alması, özgün, yerli ve milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi için genç girişimci ve profesyoneller tarafından kurulduğu belirtti.

T3 Vakfı'nın başarılı ve örnek çalışmalarıyla büyümeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, vakfın kurulduğu günden bu yana ziyaretçi sayısı bakımından dünyanın en büyük festivali TEKNOFEST başta olmak üzere, 81 ilde yüzbinlerce öğrenciye hizmet veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Türkiye projesindeki farklı bilim atölyeleri, Bilim Merkezleri, Keşif Kampüsleri, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı, Deneyap Kart Projesi, gönüllü programları, T3 Girişim Merkezi ve Take Off Girişim Zirvesi gibi pek çok projeyi yürüttüğü kaydedildi.

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