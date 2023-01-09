T3 Vakfı 6. yılını kutluyor
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, kuruluşunun 6. yılını kutladığını duyurdu.
İstanbul
T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamada, vakfın 6 yıl önce daha iyi bir dünya için uluslararası alanlarda Türkiye'nin söz sahibi olması, ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yerini alması, özgün, yerli ve milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi için genç girişimci ve profesyoneller tarafından kurulduğu belirtti.
Türkiye Teknoloji Takımı olarak 6 yılda yüz binlerce gencimiz ile sayısız projelere imza attık.— TR Teknoloji Takımı (@T3Vakfi) December 30, 2022
Ve her sene katlanarak büyüyen kocaman bir aile olduk.
Bütün gayretimiz, çabamız, uğraşımız; #SenGeleceksinDiye 🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/dYDw5tuj14
T3 Vakfı'nın başarılı ve örnek çalışmalarıyla büyümeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, vakfın kurulduğu günden bu yana ziyaretçi sayısı bakımından dünyanın en büyük festivali TEKNOFEST başta olmak üzere, 81 ilde yüzbinlerce öğrenciye hizmet veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Türkiye projesindeki farklı bilim atölyeleri, Bilim Merkezleri, Keşif Kampüsleri, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı, Deneyap Kart Projesi, gönüllü programları, T3 Girişim Merkezi ve Take Off Girişim Zirvesi gibi pek çok projeyi yürüttüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.