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SpaceX 60 internet uydusunu uzaya fırlattı

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yolladı.

Emre Aytekin   | 04.06.2020
SpaceX 60 internet uydusunu uzaya fırlattı

Ankara

Starlink uydu ağının 7'nci halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, bunun yeniden kullanılabilir özellikteki aynı Falcon 9 roketiyle yapılan 5'inci fırlatış olduğu belirtildi.

Aynı roketin, daha önce iki kez Starlink uydu gruplarının, bir kez Iridium NEXT iletişim uydu gruplarının ve bir kez de Kanada devletine ait bir iletişim uydusunun fırlatılışında kullanıldığı kaydedildi.

Geçen ay "Crew Dragon" mekiği uzaya fırlatılmıştı

SpaceX, 30 Mayıs'ta ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) taşıyan "Crew Dragon" mekiğini uzaya fırlatmıştı.

Bu, NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana "ABD'den yapılan ilk insanlı uzay seferi" olmuştu.

SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60'ar uydudan oluşan 6 parti halinde 360 uyduyu uzaya fırlatmıştı.

Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.

Projenin 2027'de tamamlanması öngörülüyor.

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