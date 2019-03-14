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Bilim Teknoloji

Soyuz MS 12 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS 12 uzay aracı, Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

Aliia Raimbekova   | 14.03.2019
Soyuz MS 12 uzaya fırlatıldı

Astana

Soyuz MS 12 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlandı.

Rus kozmonot Aleksey Ovçinin, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Nick Hague ve Christina Koch'u götürecek Soyuz MS 12 kapsülü, yerel saat ile 01.14'te Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. 

Bilimsel araştırmalar yapacak ekibin 6 saat sonra uzay istasyonuna ulaşması bekleniyor.

Ekim ayında Ovçinin ile Hague'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek Soyuz MS-10 kapsülünü taşıyan rokette fırlatıldıktan bir süre sonra arıza meydana gelmiş, ekip acil iniş yapmıştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve NASA astronotu Anne McClain bulunuyor.

NASA, ROSCOSMOS, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.


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