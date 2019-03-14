Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
102,432.30
Altın
1,296.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon’un Arsin ilçesinde halka hitap ediyor
logo
Bilim Teknoloji

Çin yapay zeka araştırmalarında ABD'yi geride bırakma yolunda

Çin, yapay zeka alanında dünyada en fazla atıf alan makale sayısı bakımından ABD ile farkı giderek kapatıyor.

Emre Aytekin   | 14.03.2019
Çin yapay zeka araştırmalarında ABD'yi geride bırakma yolunda

Ankara

Çin'in yapay zeka alanındaki akademik araştırmalarda en fazla atıf alan araştırma sayısı bakımında ABD'yi geride bırakma eğiliminde olduğu bildirildi.

ABD'deki Allen Yapay Zeka Enstitüsünün, Semantic Scholar Project'in derlediği verilere dayandırdığı habere göre, Çin'de üretilen yapay zeka konulu bilimsel araştırmaların, en fazla atıf alan makalelerin sayısı bakımından ABD'yi gelecek yıllarda geçeceği tahmin ediliyor.

1982-2018 yıllarını kapsayan verilere ve mevcut artış eğilimlerine bağlı olarak yapılan ileri dönük tahminlere göre, Çin'in yapay zeka alanında dünyada en fazla atıf alan yüzde 50'lik dilimdeki makale sayısının bu yıl içinde ABD'yi yakalaması bekleniyor.

Çin'in en fazla atıf alan yüzde 10'luk dilim içindeki makale sayısının gelecek yıl, yüzde 1'lik dilim içindeki makale sayısının ise 2025 itibarıyla ABD'de üretilmiş makalelerin sayısını aşacağı öngörülüyor.

ABD'nin en fazla atıf alan yüzde 10'luk dilimdeki makale oranı 1982 yılında yüzde 47 iken, 2018 sonunda yüzde 29'a geriledi. Öte yandan Çin'in yüzde 10'luk dilimdeki payı 1982 yılında yüzde 1'den azken, 2018 sonunda yüzde 26,5'e kadar çıktı.

Çin'de üretilen yapay zeka konulu makalelerin toplam sayısı, 2006 yılında ABD'yi geride bırakmıştı. Ancak ileri teknolojiyi konu edinen bilimsel çalışmaların etkinliği atıf sayısına göre değerlendirildiği için, ülkenin o alandaki başarısı atıf alan makalelerinin oranıyla ölçülüyor.

Çin yönetimi 2017'de, 2030 yılında yapay zeka alanında dünya lideri olmak hedefine yönelik planlarını kamuoyuna duyurmuştu. Ülkenin yapay zeka alanındaki bilimsel araştırmalarının saysının özellikle 2000'li yılların başından itibaren hızlı bir artış gösterdiği gözleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz
Netanyahu diaspora desteğini kaybediyor
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir

Benzer haberler

Trump'tan May'e 'tavsiyemi dinlemedi' göndermesi

Trump'tan May'e 'tavsiyemi dinlemedi' göndermesi

Akar ile Shanahan Suriye'yi görüştü

'Ekonomik sıçramayı yapay zeka üreten ülkeler yapacak'

'Malezyalı firari iş adamı Trump'a 100 bin dolar bağış yaptı' iddiası

'Malezyalı firari iş adamı Trump'a 100 bin dolar bağış yaptı' iddiası

ABD Yemen'deki askerlerini geri çekiyor

ABD Yemen'deki askerlerini geri çekiyor
ABD iki yasak füzeyi deneyecek

ABD iki yasak füzeyi deneyecek