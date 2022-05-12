Dolar
15.40
Euro
15.96
Altın
1,822.33
ETH/USDT
1,966.00
BTC/USDT
28,964.00
BIST 100
2,390.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısının ardından TSK unsurları Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerini vuruyor Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet’i yenen VakıfBank, final serisinde rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu
logo
Teknoloji

Samanyolu'ndaki kara delik ilk kez görüntülendi

Uluslararası ortak bir çalışmada görev alan gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde devasa bir kara deliğin ilk görüntüsünü ortaya çıkarmayı başardı.

Mücahit Oktay   | 12.05.2022
Samanyolu'ndaki kara delik ilk kez görüntülendi

New York

Dünya çapında sekiz senkronize radyo teleskopundan oluşan Event Horizon Teleskopu'nu yöneten uluslararası konsorsiyum, Samanyolu'nun göbeğindeki süper kütleli kara deliğin renklendirilmiş görüntüsünü ilk defa paylaştı.

Arizona Üniversitesi Astrofizik Profesörü Feryal Özel, dünyaya 27 bin ışık yılı uzaklıktaki kara deliği "galaksinin merkezindeki nazik dev" olarak nitelendirdi. Özel, Samanyolu kara deliğinin, Yay ve Akrep takımyıldızlarının sınırına yakın olan "Yay A" olarak adlandırıldığını ve güneşten 4 milyon kat büyük olduğunu belirtti.

Event Horizon Telescope'uyla araştırma yapan gökbilimciler daha önce 2019'da, 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksinin kara deliğini görüntülemişti.

Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi de dahil olmak üzere neredeyse tüm galaksilerin merkezinde, ışık ve maddenin kaçamadığı bu dev kara deliklerin bulunduğuna inanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor
Çin Başbakanı Li'den Kovid-19'un etkisine karşı 'istihdamı koruma' mesajı
ABD Başkanı Biden: Kovid-19 nedeniyle ülkede bir milyon kişi öldü
Kuzey Kore'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 1917, Hong Kong'da 280 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Samanyolu'ndaki kara delik ilk kez görüntülendi

Samanyolu'ndaki kara delik ilk kez görüntülendi