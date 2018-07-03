Bir ucundan diğerine gitmek ışık hızıyla 200 bin yıl sürüyor

Samanyolu Galaksisi'nin bir ucundan diğerine gitmenin, ışık hızıyla 200 bin yıl süreceği bildirildi.

nasa.gov

ANKARA

Space.com'un haberine göre, Kanarya Adalarındaki Astrofizik Enstitüsünden gök bilimcilerin araştırması, Samanyolu'nun varsayılan sınırı dışındaki yıldızların, diskin içindekilerle benzer yapıya sahip olduğunu gösterdi.

Yıldızlardaki ağır metallerin miktarını incelerken bu şaşırtıcı keşfi yapan gök bilimciler, Samanyolu diskinin sanılandan daha büyük olduğu ve ışık hızında seyahat eden bir uzay gemisiyle galaksiyi baştan başa geçmenin 200 bin yıl süreceği sonucuna vardı.

Geçmişte yapılan araştırmalar, bu yolculuğun 100 bin ila 160 bin ışık yılı süreceğini öngörmüştü.

Martin Lopez-Corredoira liderliğindeki araştırmanın ayrıntıları, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz