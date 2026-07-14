Bilim insanları, Dünya dışındaki yaşamın kökenine ve organik moleküllerin oluşumuna ışık tutabilecek bir keşfe imza atarak Samanyolu Galaksisi'nin merkezine yakın bir yıldızlar arası bulutta ilk kez "gerçek şeker" molekülü tespit etti.

Samanyolu'nda ilk kez "gerçek şeker" molekülü tespit edildi Bilim insanları, Dünya dışındaki yaşamın kökenine ve organik moleküllerin oluşumuna ışık tutabilecek bir keşfe imza atarak Samanyolu Galaksisi'nin merkezine yakın bir yıldızlar arası bulutta ilk kez "gerçek şeker" molekülü tespit etti.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, İspanya Astrobiyoloji Merkezinden astrokimyacı Izaskun Jimenez-Serra liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, iki radyo teleskop yardımıyla galaksinin merkezindeki gaz ve toz bulutlarından yayılan radyo frekanslarını inceledi.

Uzaydaki moleküllerin hareketleri sırasında yaydığı frekans kalıplarını laboratuvar ortamındaki moleküler verilerle karşılaştıran araştırmacılar, elde edilen sinyallerin "eritriloz" (erythrulose) adlı şeker molekülüyle tam olarak eşleştiğini saptadı.

Dört karbon, sekiz hidrojen ve dört oksijen atomundan oluşan eritriloz, Dünya'da doğal olarak ahudududa bulunan bir şeker türü.

Daha önceki araştırmalarda Dünya'ya düşen meteoritlerde ve asteroitlerde glikoz ile riboz gibi bazı şeker türleri tespit edilmiş ancak bu moleküllerin uzayda tam olarak nerede ve hangi aşamada oluştuğu belirlenememişti.

Son laboratuvar analizleri ve teleskop verileri, şeker moleküllerinin yıldızlar arası ortamdaki buzullarda meydana gelen kimyasal reaksiyonlar sonucunda, henüz yıldızlar ve gezegenler dahi oluşmadan, yaşamdan bağımsız şekilde sentezlenebildiğini kanıtladı.

Uzmanlar, bu bulgunun hücresel bilgi taşıyıcısı olan RNA ve DNA'nın yapı taşlarının oluşumu için kritik ilk adımı teşkil ettiğini belirtti.

Araştırma ekibinin hesaplamalarına göre, Dünya'nın oluşumunun erken evrelerinde, asteroit ve kuyruklu yıldız çarpmaları sonucu uzaydan yeryüzüne 0,5 ila 50 milyon ton bu şeker molekülünden taşınmış olabileceği tahmin ediliyor.