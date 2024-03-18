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Teknoloji

SAHA İstanbul 9 yaşında

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla 2015'te 27 üyeyle yola çıkan ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi haline gelen SAHA İstanbul, 9'uncu yılını kutluyor.

Tolga Yanık  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
SAHA İstanbul 9 yaşında

İstanbul

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türk savunma, havacılık ve uzay sektöründe yerlilik oranını artırmak, kritik teknolojilerin üretilmesini sağlamak, üyelerinin yetkinliklerini geliştirmek, üyeleri arasındaki işbirliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmak amacıyla kurulan SAHA İstanbul, 9 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

1100 üye firma ve 29 üniversiteyle Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlayan SAHA İstanbul, platform ve alt platform üreticilerini bir araya getirerek Türkiye'de üretilmeyenleri üretmek için yeni işbirlikleri kuruyor.

Dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli yetenekler geliştirmek maksadıyla 52 farklı sektörden firma, 11 komite vasıtasıyla projeler geliştiriyor.

SAHA İstanbul aynı zamanda, firmaların iş geliştirme gayretlerine destek olmak amacıyla sektöre üretim yapan ana yükleniciler ve KOBİ'lerin yer aldığı SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını organize ediyor.

SAHA Akademi bünyesinde SAHA MBA ve sektörel eğitimlerle sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimleri sunan SAHA İstanbul, yerli ve yabancı çok sayıda ana yüklenici firmayla Türk firmalarını buluşturan B2B görüşme etkinlikleri gerçekleştiriyor.

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