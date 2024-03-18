Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Küresel uzay ekonomisinden yıldan yıla daha fazla pay alacağız
Bakan Kacır, "İnşallah Milli Uzay Programı ile hedeflediğimiz tüm projeleri birer birer gerçekleştirecek hem bu alanda stratejik bağımsızlığımızı tahkim edecek hem de küresel uzay ekonomisinden yıldan yıla daha fazla pay alacağız." dedi.
Balıkesir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fethi Sekin Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.
Etkinlikte konuşan Kacır, Türkiye'nin Çanakkale ruhundaki tam bağımsızlık, iddia ve idealini bir milim bile geri adım atmaksızın sürdürdüğünü belirterek, bu alanda yürütülen çalışmaların artık meyvelerini verdiğini söyledi.
Türkiye'nin en kıymetli varlığının genç, inançlı ve çalışkan nüfusu olduğunu belirten Kacır, "Bütün dünyayı değiştiren, dönüştüren teknolojilere genç insanlar imza atıyor. Genç insanların kurduğu teknoloji girişimleri, kurdukları teknoloji takımları dünyayı değiştiren teknolojileri ortaya çıkarıyor. İşte bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sürdürdüğümüz Türkiye'yi kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke kılmak adına hayata geçirdiğiniz Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki tüm işlerin merkezinde siz gençler varsınız." ifadesini kullandı.
Kacır, Türk gençliğinin önü açıldığında neleri başarabileceğini bütün dünyaya gösterdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"İşte gökyüzüne Türk'ün imzasını Türkiye'nin öz evlatları, Türkiye'nin mühendisleri, teknisyenleri, bilim insanları attı. Bayraktar, ANKA, Akıncı, Aksungur, Hürküş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kızılelma ve KAAN ile Türkiye gökyüzüne damgasını vurdu. Daha yapacak çok işimiz var. Aslında maalesef 20. yüzyılda büyük fırsatlar kaçırdık ve aslında Türkiye'nin havacılık tarihi adeta akamete uğratılmış hikayeler tarihi. Biz TEKNOFEST'ler düzenliyoruz. Bir yıl Anadolu'da, bir yıl İstanbul'da düzenliyoruz. 2023'te Cumhuriyet'imizin 100. yılı olduğu için 3 büyük TEKNOFEST düzenledik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Bizden 60 yıl önce Atatürk Havalimanı'nda yine TEKNOFEST'ler düzenlenmiş. Nuri Demirağ tarafından 60 yıl önce Türkiye'nin yerli uçaklarını üretecek mühendisler, teknisyenler yetişsin, Türkiye'nin yerli uçaklarını uçuracak pilotlar yetişsin diye Gök Şenlikleri düzenlenmiş."
Nuri Demirağ'ın ürettiği uçakların toprağa gömüldüğünü, 1941'de Ankara Etimesgut'ta kurulan uçak fabrikasının 1949'da kapatıldığını hatırlatan Kacır, "1948'de Türkiye'ye sözüm ona kalkınma yardımları gelmeye başlamış. ABD öncülüğünde Batı ülkelerinden. Kalkınma yardımlarını Türkiye'ye verenler demişler ki 'Sizin böyle uçak üretmek gibi yüksek riskli, yüksek maliyetli işlerle meşgul olmanıza gerek yok. Size uçak lazım olduğunda bize söylersiniz, biz onu size belki veririz ama siz bizim verdiğimiz kaynaklarla bizim size layık gördüğümüz işleri yapacaksınız.' Daha sonra Etimesgut Uçak Fabrikası 1949'da kapatılmış." diye konuştu.
"Yerli ve milli ürünler üretmek bu ülkenin öz evlatlarına nasip oldu"
Kacır, Vecihi Hürkuş'un da İstiklal Savaşı kahramanı olduğunu, ürettiği uçakların uçuşuna izin verilmediğini belirterek, şunları kaydetti:
"İşte böylesi akamete uğratılmış hikayelerle dolu bir sanayi tarihimizin, havacılık tarihimizin sonrasında çok şükür ki son 20 yılda Milli Teknoloji Hamlesi'ni adım adım gerçekleştirmek, hava, kara, deniz ve uzay platformlarında yerli ve milli ürünler geliştirmek, üretmek bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin öz evlatlarına nasip oldu. İnşallah ümit ediyoruz ki nasıl havacılıkta destan yazdıysak, uzay bilimi ve teknolojilerinde de büyük bir başarı hikayesi ortaya çıkaracağız. Bu alan hem taşıdığı stratejik değer açısından bizim için çok kıymetli hem de yıldan yıla büyüyen bir ekonomik değer taşıması, ölçek oluşturması açısından bizim için çok önemli. Yılda 600 milyar dolara erişti, küresel uzay ekonomisi. Türkiye olarak yüzde 1 pay alabilirsek 6 milyar dolar kazanırız. Yüzde 10 pay alabilirsek 60 milyar dolar kazanırız. İnşallah Milli Uzay Programı ile hedeflediğimiz tüm projeleri birer birer gerçekleştirecek hem bu alanda stratejik bağımsızlığımızı tahkim edecek hem de küresel uzay ekonomisinden yıldan yıla daha fazla pay alacağız."
Türkiye'nin uzay alanında son 20 yılda adım adım ilerlediğini vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık geri sayımdayız. Türksat 6A ilk milli haberleşme uydumuz. Önceki Türksat uydularını biz yurt dışından aldık ama yeri geldi biz yurt dışından uyduları alırken pek çok engellemeyle karşılaştık. Nihayetinde bugün haberleşme uydularını yerli ve milli olarak geliştirebilen dünyadaki 10 ülkeden biri oluyor Türkiye. 'İmece' dediğimizde 600 kilogramlık bir uydudan bahsediyoruz. Yaklaşık 600 kilometrede görev yapan. Türksat 6A dediğimizde 4,5 tonluk bir uydudan bahsediyoruz, yaklaşık 36 bin kilometrekarede görev yapan. Şimdi Ay Programı'nda milli roket motorumuzla geliştirdiğimiz bir uzay aracını Ay'a eriştirmeyi hedefliyoruz. Bu defa 380 bin kilometre ötede Ay'a erişecek Türkiye'nin geliştirdiği teknoloji. O teknolojiyi dünyada geliştiren ilk 4 ülkeden biriyiz. Eğer başarabilirsek uzayda o teknolojiden yararlanabilen ilk ülke olmayı hedefliyoruz. Sonrasında uzayda uyduları yörüngeler arası transfer edebilecek araçları o hibrit roket motor teknolojisiyle geliştirerek uzay ekonomisinden pay almayı hedefliyoruz."
Türkiye'nin Alper Gezeravcı ile Türk bayrağını uzayda dalgalandırdığını ifade eden Kaçır, "Bu bir ilk adımdır ama son olmayacak. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni uluslararası uzay istasyonu projelerine dahil olmak yine Türkiye'nin önemli hedeflerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Programda, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da gençlerle uzaya ilişkin tecrübelerini paylaştı.
Etkinliğe, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Bakan Kacır, Balıkesir'de Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'nin açılışında konuştu
Bakan Kacır, Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazileri şükranla andığını söyledi.
Balıkesir'in teknoloji üretme ve geliştirme altyapısına yeni bir ivme kazandıracak Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyen Kacır, 21. yüzyılın başından itibaren dünyanın dijitalleşmenin getirdiği yenilikçi teknolojilerle büyük bir dönüşüm yaşadığını kaydetti.
Kacır, yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi yenilikçi teknolojilerin sosyal hayattan iş süreçlerine, üretim modellerinden, tüketici davranışlarına tüm alanlara nüfuz ederek devrim niteliğinde değişikliklere neden olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Kapılarını araladığımız bu yeni dijital çağ ile üretimde ve rekabette tüm ezberler bozulmakta. Artık ucuz iş gücünün rekabetçilik unsuru olmaktan çıktığı, daha verimli çalışan, daha nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan bir endüstri dünyasından bahsediyoruz. Türkiye olarak stratejik bu değişimi insanı odağına alan bir kalkınma yaklaşımıyla, vatandaşlarımızın refahını artırmak ve ülkemizi daha ileriye taşımak için bir fırsat olarak görüyor ve göğüslüyoruz. Son 22 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını tahkim edecek, kritik teknolojilerde atılım sağlayacak dev bir AR-GE ve inovasyon ekosistemini adeta sıfırdan inşa ettik. Yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüştüğü teknoparklarımızın sayısını 2'den 101'e, AR-GE ve inovasyon yapan girişimlerimizin sayısını 56'dan 10 binin üzerine çıkardık. Teknoparkları, yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil teknolojilere kadar birçok alanda Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyon projelerinin yürütüldüğü mekanlara dönüştürdük."
"Birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştireceğiz"
Bakan Kacır, 1600'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezleriyle, firmaların AR-GE ve yenilikçilik kültürünü benimseyip, daha yüksek katma değerli ürün ve hizmetler sunmalarına imkan tanıdıklarını dile getirerek, "Özel sektörümüzün AR-GE kültürünü benimseyerek teknoloji ve inovasyon altyapımızda öncü rol üstlenmesini sağladık. 22 yılda AR-GE harcamalarımızı 10 katına çıkarak 12 milyar dolara, tam zaman eşdeğer AR-GE personeli sayımızı ise 9 katına çıkarak 272 bine yükselttik." ifadesini kullandı.
Oluşturdukları AR-GE ve inovasyon altyapısının meyvelerini her geçen gün aldıklarını vurgulayan Kacır, şunları anlattı:
"Dünya savaşlar, küresel salgınlar, afetler, ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye, son 14 çeyrektir teknoloji ve üretim odaklı büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketine rağmen 255,8 milyar dolar ihracatla tarihi bir rekora imza attık. Savunma sanayimizin başarı hikayelerine her gün yenilerini ekleyerek yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'lere çıkardık. Türkiye’yi askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada liderliğe taşıdık. Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN'ı göklerle buluşturduk. Savunma sanayiinde bizi başarıya ulaştıran yaklaşımı sivil alanlara taşıyarak yeni nesil elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg'u başarıyla yollara çıkardık."
Kacır, astronot Alper Gezeravcı ile Türk milletinin hayallerini gökyüzünün ötesine, uzaya taşıdıklarını belirterek, "Şimdi Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yeni başarı hikayeleri ekleyerek büyümesinin tam vakti. Önümüzdeki dönemde yeni lider milli teknoloji girişimleri çıkaracağız. 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, hızlı trenlere kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
"2030 için 100 bin teknogirişim hedefini koyduk"
AR-GE teşvikleriyle, teknoparklarla TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinin yanı sıra birçok uygulama ve düzenleme ile Türkiye’nin teknoloji girişimlerini büyütmek için gayret gösterdiklerini anlatan Kacır, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve TechInvest-Tr Programı gibi girişimcilerin inovatif projelerini hayata geçirmelerini hızlandıracak yeni finansman mekanizmaları oluşturduklarını belirtti.
Kacır, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı ile girişimcilerin yenilik odaklı iş fikirlerini, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürmelerine imkan tanıdıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemizin girişimcilik alanındaki politika ve projelerine rehberlik eden Ulusal Teknoloji Girişimciliği stratejimizle 2030 için 100 bin teknogirişim hedefini koyduk. Yani 100 tane milyar dolar değeri aşan Turcorn çıkması hedefini koyduk. Yapay zekadan dijital hizmet teknolojilerine, yeşil dönüşümden finansal teknolojilere kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve Turcorn 100 Programı'na seçilen ilk 15 teknoloji girişimimizi geçen hafta kamuoyu ile paylaştık. Teknoparklarımızı yurdun dört bir yanında yeni fikirlerin ve yeni projelerin yeşerdiği, girişimcilerimizin hayallerini sağlam temeller üzerine inşa ederek katma değerli ürünlere dönüştürdüğü merkezler olarak konumlandırıyoruz. Bu anlayışla teknoparklarımızın fiziksel altyapı ve üstyapılarını Bakanlık olarak destekliyoruz. Teknoparklar içerisinde faaliyet gösteren girişimcilerin ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu mentörlük, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine imkan sağlıyoruz."
"Balıkesir'imizin girişimcilik ekosistemine yeni bir merkez kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
Önümüzdeki dönemde teknoparkları desteklemeye, kuluçka merkezleri gibi yapıları Türkiye'nin teknoloji girişimciliği ekosistemine kazandırmaya devam edeceklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:
"Bugün oyun geliştirmeden yapay zekaya, finansal teknolojiden kimya ve tarım teknolojilerine kadar geniş yelpazede girişimleri bünyesinde barındıran Balıkesir Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'mizle Balıkesir'imizin girişimcilik ekosistemine yeni bir merkez kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkesir'in katma değer ve teknoloji odaklı kalkınmasına yeni bir ivme katıyoruz. İnanıyorum ki açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kuluçka merkezi şehrimizin inovasyon kapasitesini geliştirecek, şehrimizden ulusal ve uluslararası ölçekte başarılı girişimlerin çıkmasına imkan tanıyacak. Bugüne kadar Balıkesir Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji girişimlerimiz ve şehrimizdeki 14 AR-GE merkezinde yürütülen AR-GE projeleri için 1,6 milyar lira AR-GE teşviki sağladık. Balıkesir Teknokent'i bugünlere getirmek için 233 milyon lira hibe sunduk. Bizler Balıkesirli sanayicilerimizin, girişimcilerimizin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz."
Bakan Kacır, Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'nin hizmete sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Törende, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da katılımcılara hitap etti.
Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Teknokent Müdürü Burcu Aydemir, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış ile çok sayıda girişimci katıldı.
Bakan Kacır, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
Balıkesir Öğretmenevi'nde şehit aileleri ve gazilerle iftar yapan Kacır, 18 Mart 1915'te bu milletin evlatlarının tarih sahnesinde yerlerini aldığını ve tarihe Türk'ün unutulmaz mühürlerinden birini vurduğunu söyledi.
Kacır, milletin evlatlarının "Çanakkale geçilmez" diyerek bu toprakların Türk milletinin olduğunu ve ilelebet böyle kalacağını dost düşman bütün dünyaya bir kez daha ispat ettiğini dile getirerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitleri rahmetle andığını belirtti.
Bugün de yine aynı ruhla bu milletin evlatlarının tam bağımsız Türkiye ülküsünü, iddiasını ve idealini sürdürdüğünü anlatan Kacır, şöyle konuştu:
"Bugün tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz. 'Evlatlarımız şehit düşmesinler, bu ülkenin çocukları, bu ülkenin evlatları, huzur içinde yaşasınlar, güven içerisinde yaşasınlar' diye silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin neye ihtiyacı varsa onu yerli ve milli olarak geliştirmek ve üretmek için gayret gösteriyoruz. Bugün Türk mühendisler, Türk bilim insanları, Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirirken, gökyüzünde Bayraktarları, ANKA'ları, Akıncıları, Aksungurları, Atakları, Gökbeyleri, Hürkuşları, Hürjetleri, Kızıl Elmaları ve KAAN'ları uçururken yine Çanakkale ruhunu taşıyor, yine tam bağımsız Türkiye iddiasıyla gayret ediyorlar."
Kacır, artık ele güne muhtaç olmayan, kendi imkanlarını kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle karşılayabilen bir Türkiye'nin var olduğunun altını çizerek, "Allah'a hamdolsun havada, karada, denizde, uzayda artık kendi teknolojisini geliştirebilen bir Türkiye var. İnşallah bu yolculukta büyük bir azimle, gayretle ve kararlılıkla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. İnşallah bu ülkenin evlatları, önleri açıldığında, bizler devlette sorumluluk taşıyanlar olarak onların yanlarında durduğumuzda neler başarabileceklerini savunma sanayisinde ispat ettiler." ifadelerini kullandı.
"Türkiye Cumhuriyeti'ni bu anlayışla yaşatmaya devam edeceğiz"
Savunma sanayisindeki ürünlerin yüzde 80'ini yerli sistemlerle karşıladıklarını vurgulayan Kacır, "Piyade tüfeğini dahi yurt dışından almak durumunda olan bir ülkeyken Allah'a hamdolsun şimdi en kritik savunma sanayi sistemlerini yerli ve milli olarak geliştirebilen ve üretebilen bir ülke olduk. İnşallah bu anlayışla yolumuza devam ederken Türkiye'nin 81 şehrinde huzuru, güveni hakim kılmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.
Kacır, yaklaşık 40 yıldır ülkenin canını yakan terör belasının kazınıp atıldığını dile getirerek şöyle devam etti:
"Her alanda olduğu gibi bu alanda da sadece bugünü değil, bundan 50-100 yıl sonrasını düşünmek, ona göre hareket etmek zorundayız. Bu anlayışta sadece topraklarımızdaki terör belasından kurtulmakla yetinmiyoruz. Sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan 'teröristan' haritalarını da arkalarında kim olursa olsun, sırtlarını kime yaslıyor olurlarsa olsunlar, hangi ağa babalarına güveniyor olurlarsa olsunlar, yırtıp atıyoruz, ta 70 kilometre öteye kadar sınırlarımızı terörden temizliyoruz. Asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi bugün de yarın da tehdit etmelerine asla rıza göstermeyeceğiz. Biz, bol yıldızlı bayrakların değil, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde cumhuriyeti kurduk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye Cumhuriyeti'ni bu anlayışla yaşatmaya devam edeceğiz. Sizlere minnettarız. Sizler, bizim en kıymetlilerimizsiniz."
İftar programına, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.