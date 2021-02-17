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Bilim Teknoloji

Rusya'nın Progress kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na demirledi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na deney ve ikmal malzemeleri taşıyan Rus Progress kargo mekiğinin istasyona ulaştığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 17.02.2021
Rusya'nın Progress kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na demirledi

Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'dan yapılan açıklamaya göre, "Progress MS-16" adı verilen kargo kapsülü, TSİ 09.27'de istasyona demirledi.

İstasyona içme suyu, gıda, yakıt ile çeşitli deney ekipmanı ve malzemesi getiren insansız kapsül, demirleme işlemi sırasında Rus kozmonot Sergey Rizikov tarafından uzaktan kumandayla kontrol edildi.

Progress MS-16, 15 Şubat'ta Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatılmıştı.

- ISS'te 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor

NASA ve Rusya Federal Uzay Ajansının (Rocosmos) yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, astronot ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyonda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri gerçekleştiriliyor.

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