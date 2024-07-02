Rusya'da Twitch'e 1 milyon ruble para cezası verildi
Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından Twitch'e 1 milyon ruble (yaklaşık 12 bin dolar) para cezası verdi.
Moskova
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitch aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, platforma 1 milyon ruble para cezası verdi.
Ülkede benzer ihlallerden ötürü daha önce de Twitch'e çeşitli para cezaları uygulanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.