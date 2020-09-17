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Bilim Teknoloji

PlayStation 5 12 Kasım’dan itibaren raflarda

Konsolun Ultra HD Blu-Ray disk sürücülü versiyon 499 dolar, dijital versiyonu 399 dolar tavsiye satış fiyatlarıyla geliyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.09.2020
PlayStation 5 12 Kasım’dan itibaren raflarda

Tokyo

Sony, video oyun konsolu PlayStation 5 modelini 12 Kasım’da satışa çıkaracağını duyurdu.

Sony Interactive Entertainment'tan yapılan açıklamaya göre, video oyun konsolu PlayStation 5, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'de 12 Kasım'da satışa sunulacak. Konsolun dünya çapındaki satışına ise 19 Kasım itibariyle başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sony Interactive Entertainment Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Jim Ryan, "Geçen yıl yeni nesil konsolumuzu duyurduğumuzdan beri, dünya çapındaki oyun geliştiricilerden ve oyun tutkunlarından şaşırtıcı derecede destek aldık. Şu anda kullanıcıların, bir oyunun nasıl görüneceği, hissedileceği ve oynanacağı deneyiminin ötesine geçen yeni nesil bir deneyim sunacağımız PlayStation 5'i piyasaya sürmekten sadece bir kaç ay uzaklıktayız." ifadelerini kullandı.

Konsolun ultra HD Blu-Ray disk sürücülü versiyonu 499 dolar, optik sürücü yer almayan dijital versiyonu 399 dolar tavsiye edilen satış fiyatlarıyla raflarda yer alacak.

Mağazalar PS5’in ön siparişlerini yarından itibaren almaya başlayacak.

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