Sony PlayStation konsolunun mini boyutunu çıkarıyor

ANKARA

BBC'nin haberine göre, "Final Fantasy VII" ve "Tekken 3" dahil 20 farklı isimle satışa çıkarılacak mini PlayStation konsolu, 1994'te çıkan ilk örneğinin minyatür versiyonu olacak.

Orijinalinin neredeyse yarı boyutunda olan mini konsolda, televizyon bağlantısını sağlayan HDMI kablosu ve iki kablolu kumanda yer alacak. Mini modelde disk tuşuna basılarak oyun değişikliği yapılacak.

Mini modelin satışına, PlayStation'ın 1994'te Japonya'da piyasaya sürüldüğü gün olan 3 Aralık'ta başlanacak.

Klasik PlayStation'ın mini modelinin satış fiyatının yaklaşık 740 TL olacağı belirtildi.

Elektronik şirketi Nintendo da NES ve SNES konsollarının mini versiyonlarını çıkarmıştı.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz