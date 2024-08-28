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Teknoloji

OpenAI, fon toplamak için görüşmelerde bulunuyor

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın, değerini 100 milyar doların üzerine çıkaracak yeni bir finansman turu için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
OpenAI, fon toplamak için görüşmelerde bulunuyor

New York

Wall Street Journal'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde, girişim sermayesi şirketi Thrive Capital'ın bu tura liderlik ettiği ve yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacağı, Microsoft'un da para yatırmasının beklendiği aktarıldı.

Yeni finansman turunun, Microsoft'un Ocak 2023'te yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmasından bu yana OpenAI'a yapılan en büyük dış sermaye enjeksiyonu olacağı kaydedilen haberde, OpenAI'ın değerinin, geçen yılın sonunda 86 milyar dolar olarak ölçüldüğü kaydedildi.

Haberde, New York merkezli şirket Thrive Capital'ın OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ile yakın temasta olduğuna işaret edilerek, şirketin geçen yıldan bu yana OpenAI'a birkaç yüz milyon dolar yatırdığı belirtildi.

Yeni finansman turuna hangi diğer yatırımcıların katıldığının belirlenemediği ifade edilen haberde, yapay zeka alanındaki rekabetin şiddetlendiği vurgulandı.

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