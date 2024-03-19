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Teknoloji, Yapay zeka

Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı

ABD'li çip üreticisi Nvidia, "Blackwell" adlı yeni nesil çip mimarisi ile yeni yapay zeka çipinin tanıtımını yaptı.

Dilara Zengin Okay  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı Kaynak: Nvidia

Washington

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin GPU Teknoloji Konferansı'nda (GTC) yaptığı konuşmada, sahip olunan veri miktarının artacağını ve daha da büyük grafik işleme birimlerinin (GPU) oluşturulması gerekeceğini anlattı.

Şirketin mevcut çip mimarisi Hopper'ın "fantastik" olduğunu ancak daha büyük GPU'lara ihtiyaçları olduğunu belirten Huang, adını matematikçi David Blackwell'den alan yeni nesil çip mimarisini anlattı.

Huang, Blackwell'in bir çip olmadığını, bir platformun adı olduğunu kaydetti.

Öte yandan şirketten yapılan açıklamada, Blackwell platformunun önceki modele göre 25 kata kadar daha az maliyet ve enerji tüketimiyle trilyon parametreli büyük dil modelleri üzerinde gerçek zamanlı üretken yapay zekanın oluşturulup çalıştırılmasına olanak tanıdığı aktarıldı.

Açıklamada, Blackwell'i kullanması beklenen şirketler arasında Amazon Web Services, Dell Technologies, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla ve xAI'ın yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca, ilk Blackwell çipi GB200'ün bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceği bildirildi.

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